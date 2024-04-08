عقارات الكورنيش قنبلة موقوتة بالإسكندرية

الأمطار الغزيرة تسببت سقوط كتل خرسانية

تسببت شدة الأمطار فى سقوط الكتل الخرسانية من وجهات احد العقارات القديمة على كورنيش بمنطقة سيدى بشر مما ادى تهشم زجاج سيارة كانت اسفل العقار دون خسائر بشرية ، مما يدق ناقوس الخطر على المارة والسيارات بالطريق العام بسبب تهشم وتساقط الكتل الخرسانية من وجهات العقارات .بسبب التغيرات الجوية ، حيث سبق انهيار عدد من شرف العقارات بوسط وشرق المحافظة.

كانت قد تلقت الأجهزة التنفيذية بحى المنتزه أول بلاغا بسقوط أجزاء من العقار، وقامت بتحرك سريع بوضع الحواجز الخشبية حول العقار لحماية المارة مع رفع الأنقاض وفتح الطريق أمام حركة المرور على الكورنيش.

يذكر أن محافظة الإسكندرية، قد شهدت اليوم أجواء شتوية شديدة البرودة فى فصل الربيع، حيث تتعرض الإسكندرية، لمنخفض جوى أوروبى، مع ظاهرة كسوف الشمس، وشهدت الإسكندرية، هطول أمطار رعدية غزيرة على الإسكندرية.

كشف احد شهود العيان بطريق الكورنيش، إن العقارات الكورنيش منهارة ومتهالكة تماماً، بسبب العوامل الجوية وذلك لقربها من سواحل البحر المتوسط، فملوحة مياه البحر والرذاذ تؤثر علي المباني، بالإضافة إلي أن وواجهاتها تتمايل في الهواء، مما يؤدي إلي انهيار الوجهات بصفة مستمرة وتحديدًا مع بداية فصل الشتاء، موضحًا بأن الرياح والأمطار تساعد علي سقوط اجزاء كبيرة من الكتل الخرسانية ومن الممكن أن تتساقط علي أحد من المارة أو السيارات بالطريق العام.

وأكد، مع بداية أول نوه شهادتها المحافظة سقطت بعض الكتل الخرسانية بالعقارات الكورنيش بالطريق العام، مؤكدًا بأن وجهتهما مليئة بالتصدعات والشروخات، ويخشى المارة من المرور من أسفل العقارين لتخوفهم من الموت تحت الأنقاض، موضحًا بأن عمال الكافتيريات تؤكد علي رودها بالجلوس في الداخل خوفًا من تعرضهم لأي إصابات.

واشار إحنا بنواجه أكبر ضرر الآن، عقارات طريق الكورنيش قنبلة موقوتة، بنشوف الموت بعنينا والكتل الخرسانية تتساقط أمامنا