امطار متواصلة ورعد وصقيع بالاسكندرية حتى اول ايام عيد الفطر

شهدت محافظة الإسكندرية هطول أمطار رعدية غزيرة تواصلت لعدة ساعات منذ صباح اليوم الاثنين، فيما بدت السماء ملبدة بالغيوم المحملة بالأمطار، وسط انخفاض ملحوظ فى درجة الحرارة وهبوب رياح باردة.وتفوتت الامطار شدتها بنطاق احياء المنتزة وشرق دلك تزاممنا مع المنخفض الجوى الحالى تسبب فى صقيع وامطار غزيرة متواصلة .

يأتى ذلك فى إطار توقعات هيئة الأرصاد الجوية بتعرض المحافظة لحالة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة مع انخفاض فى درجات الحرارة.

ووجه المحافظ اللواء محمد الشريف، رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية بتكثيف تواجدها بالمناطق الساخنة الناجمة عن تراكمات مياه الأمطار الغزيرة التى تجمعت نتيجة أجواء الطقس غير المستقر والتقلبات الجوية التى تتعرض لها المحافظة.

وتواجه محافظة الإسكندرية حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، وذلك جاء بالتزامن مع قرار شركة الصرف الصحي في المحافظة برفع حالة الطوارئ اعتبارًا من مساء أمس؛ تحسبًا لسقوط أمطار متفاوتة الشدة.التى تستمر حتى يوم الاربعاء اول ايام عيد الفطر المبارك .

وفي السياق ذاته، نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قالت إن آخر صور الأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، ومنها: الإسكندرية، مطروح، العلمين، سيدي عبد الرحمن، البحيرة، وكفر الشيخ.

وأوضحت الأرصاد الجوية أن هذه السحب يصاحبها سقوط أمطار متوسطة، تكون غزيرة ورعدية خلال فترات متقطعة، حيث من المتوقع أن تتقدم السحب الممطرة للداخل مع تقدم الوقت، ولكن سوف تكون شدة الأمطار أقل حده.

وأعلن اللواء محمود نافع رئيس مجلس إدارة شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، رفع حالة الطوارئ بالشركة ابتداءً من مساء أمس الأحد، استعدادا لهطول الأمطار طبقا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية باحتمال سقوط أمطار متوسطة الى غزيرة على محافظة الإسكندرية

قررت الشركة رفع درجة الاستعدادات ويتم نشر السيارات والبدالات بالمناطق الساخنة، واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع علي مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف علي مدار الساعة، وإيقاف الإجازات وبدل الراحات.

وشدد نافع على استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن ١٧٥ طوال اليوم لتلقي شكاوي المواطنين للعمل علي حلها فورا، وعلي تواجد رؤساء القطاعات ومديري العموم في مناطق عملهم والاطمئنان بصفة مستمرة على حسن سير العمل، والتأكد من عدم وجود أي مشاكل بالشبكات، واتخاذ اللازم فورًا حيال وجود أي شكاوى.

وأكد على التنسيق الكامل مع غرفة عمليات الشركة القابضة وغرفة عمليات المحافظة والأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية من أجل ألا يضار أي مواطن سكندري.