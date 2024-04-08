الإثنين 08 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

القابضة للمياه: خدمات شحن العدادات مسبقة الدفع مستمرة خلال عيد الفطر

عداد مياه مسبوقة
عداد مياه مسبوقة الدفع

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، عن استمرار العمل بمراكز شحن عدادات المياه مسبقة الدفع بالشركات التابعة، طوال أيام إجازة عيد الفطر المبارك وذلك لتقديم خدمات شحن العداد مسبق الدفع مع ضرورة تحديث بيانات العداد من خلال الشحن تجنبا لقطع المياه أثناء الإجازات أو العطلات الرسمية

وأوضحت الشركة، أنه يمكن للمشتركين شحن كارت العداد مسبق الدفع خلال تلك الفترة من خلال فروع الشركات التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي أو نقاط الشحن الخارجية المنتشرة من خلال شركة فورى أو خالص.


وأشارت إلى إمكانية شحن العدادات مسبوقة الدفع من خلال خدمات فورى طوال إجازة عيد الفطر المبارك تحت كود ٥٧٥، وذلك تسهيلا على المواطنين وحفاظا على استمرار الخدمة المقدمة لهم، ويأتي ذلك في إطار خطة الشركة في التحول الرقمى وتسهيل شحن كروت العدادات مسبقة الدفع من أي مكان.  

جدير بالذكر أن العداد مسبق الدفع يتيح عدة مزايا، أهمها: (القضاء على أي أخطاء ناتجة عن العنصر البشرى ومشكلات تأخر او عدم دقة تسجيل القراءات - التحكم ومتابعة الاستهلاك - يسمح بمعرفة عدد أمتار المياه المكعبة التي جرى استهلاكها، وقيمة المبلغ المتبقى من الشحن.

مواد متعلقة

رئيس جهاز العبور الجديدة يتفقد مواقع الروضة وسكن لكل المصريين

رئيس جهاز حدائق العاصمة يتفقد الأعمال الجاري تنفيذها بمحيط شقق سكن لكل المصريين

أجهزة 3 مدن تنفذ أعمال صيانة للكهرباء ورفع كفاءة للطرق والمسطحات الخضراء

وزير الإسكان يتابع موقف وحدات مبادرة سكن لكل المصريين بـ 5 مدن جديدة

أجهزة عددٍ من المدن الجديدة تُزيل مخالفات بناء وإشغالات بعدة مناطق

الإسكان تشكل فرق طوارئ لمنع المخالفات في المتنزهات بالمدن الجديدة

الإسكان: فرق طوارئ للمرافق ومنع للمخالفات وصيانة المسطحات الخضراء والمتنزهات بالمدن الجديدة استعدادًا للعيد

وزير الإسكان: جار التجهيز للافتتاح التجريبي لمشروع إحياء حديقة الأزبكية بالقاهرة
الجريدة الورقية