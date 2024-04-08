التوفيق للتأجير التمويلي تقر زيادة رأس المال عن طريق الاكتتاب النقدي

وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة التوفيق للتأجير التمويلي -إيه.تي.ليس، على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 437.329 مليون جنيه إلى 558.674 مليون جنيه.

قالت الشركة، في بيان للبورصة أن الزيادة قدرها 121.345 مليون جنيه موزعة على 48.538 مليون سهم بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم عن طريق دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب كل حسب نسبة مساهمته نقداً أو عن طريق الأرصدة الدائنة.

كما قررت العمومية تعديل المادة 3 من النظام الأساسي للشركة بإضافة نشاط التمويل العقاري.

وحققت شركة التوفيق للتأجير التمويلي، صافي ربح بلغ 170.91 مليون جنيه خلال 2023، مقابل 150.13 مليون جنيه خلال 2022، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وحققت الشركة إيرادات خلال العام الماضي بلغت 1.13 مليار جنيه، مقارنة بـ696.38 مليون جنيه خلال العام المنصرم له.