الشرقية تُحيي ذكرى مرور 54 عامًا على مجزرة مدرسة بحر البقر.. صور

أحيت محافظة الشرقية اليوم الاثنين الموافق 8/4/2024، ذكرى مرور 54 عامًا على مجزرة مدرسة بحر البقر التي خلفت ورائها 30 شهيدًا وإُصيب 50 من تلاميذ المدرسة الأطهار.

وقد أناب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، لوضع إكليلاً من الزهور على النصب التذكاري إحياءً لذكرى مرور 54 عامًا للعدوان الصهيوني على مدرسة شهداء 2 بحر البقر، والتي راح ضحيتها 30 تلميذًا وأصيب 50 آخرين، وذلك في صباح الثامن من أبريل عام 1970 تخليدًا لذكرى الشهداء الأطفال من أبناء القرية، وتكريماً لدماء تلاميذ المدرسة التي سالت فداءً للوطن، وكانت بمثابة القوة الفاعلة لتحقيق إنتصارات حرب أكتوبر 1973 واسترداد أرض سيناء الغالية وعودة الكرامة المصرية والعربية.

وقال محافظ الشرقية في كلمته التي ألقاها نيابة عنه رئيس مركز ومدينة الحسينية: سنظل نخلد هذه الذكرى عرفانًا بالجميل لما قدمه هؤلاء الأطفال من تضحيات، والذين لم يقترفوا ذنبًا سوى أنهم كانوا ينتهلون من العلم والمعرفة ما يؤهلهم كي يكونوا رجالاً ونساءً نافعين بالمجتمع.

وتابع: ولقد جاء اليوم لنؤكد للجميع أن الدولة المصرية ستظل رايتها خفاقة مرفوعة الهامة والكرامة، ولن تنال منها أي محاولات للهدم أو التخريب، فذلك الحادث كان ولا يزال مطبوعًا داخل ذاكرتنا ونفوسنا، وستظل أحداثه حية لتكون الدافع لنا في الحفاظ على كل شبر من أرض الوطن الغالي، ونعمل على تنميته وإصلاحه.

وأشار المحافظ إلى أن هناك إهتمامًا كبيرًا بجميع مراكز ومدن محافظة الشرقية وخاصة قطاع الشمال، والذي شرُف بأن يُنفذ على أرضه وخاصة مركز الحسينية أحد المشروعات العملاقه للدولة المصرية وهو مشروع «حياه كريمة» والذي أعطى قبلة الحياه من جديد لتلك المنطقة.

ولفت إلى أن المبادرة استهدفت 41 قرية و 740 تابع وعزبة بمركز الحسينية، وذلك لتطوير الريف المصري والذي سيغير شكل الحياه على كافة الأصعدة بما يُساهم في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً أن الأعمال تسير على قدم وساق بالتعاون بين الجهاز التنفيذي والشعبة الهندسية بالقوات المسلحة، وتشمل تنفيذ مشروعات في كافة القطاعات الخدمية لتحسين جودة حياة المواطنين.

وتفقد المهندس محمد العوضي رئيس مركز ومدينة الحسينية، مقتنيات المتحف والتي تضم بقايا الأدوات المدرسية من (سبورة، تخت مدرسية)، بالإضافة إلى متعلقات التلاميذ من "كراريس" و"كشاكيل" و"أقلام" و"مريلة" مدرسية ملطخة بالدماء، مشيداً بطريقة العرض المتحفية الحديثة والتي تتلائم وتتماشى مع ما هو موجود في المتاحف المصرية، وذلك بعد أن تم وضعها بصناديق عرض زجاجية مُحكمة الغلق لتأمينها والحفاظ عليها من العوامل الجوية.

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