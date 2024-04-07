حبس تشكيل عصابي لسرقة أبواب المقابر في الشرقية

أمرت النيابة العامة، بحبس تشكيل عصابى تتزعمه سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة سرقة أبواب المقابر بالزقازيق.

سرقة أبواب المقابر

وكانت أجهزة وزارة الداخلية، تتابع ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن استغاثة لأهالى إحدى قرى مركز شرطة الزقازيق بالشرقية من قيام مجهولين بسرقة أبواب المقابر.حو

وبالفحص أمكن تحديد وضبط مرتكبى الواقعة (3 أشخاص - ربة منزل) جميعهم مقيمين بذات القرية محل الشكوى، وبحوزتهم (مركبة "توك توك"– سلاح أبيض - بندقية خرطوش).

وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وأرشدوا عن البوابات الحديدية المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري العرض على النيابة العامة.

ومن جهة أخرى تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط (12729) قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

جاء ذلك فى إطار استراتيجية وزارة الداخلية بمواصلة الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وفي ضوء اضطلاع أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.

هذا وجارى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية.. لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.

الجدير بالذكر أن أجهزة الأمن تشن يوميًا حملات مكبرة لضبط مروجي المخدرات والأسلحة النارية ويأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المُكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء، وإحكام السيطرة الأمنية، وتكثيف الجهود لمكافحة جرائم الفساد بصوره وأشكاله، مما ينعكس إيجابياً على الاقتصاد الوطنى والحفاظ على المال العام.

وفي سياقٍ مُتصل، أودعت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، حيثيات إدانة مُتهمٍ بإنهاء حياة ‏ابن خاله في منطقة البساتين. ‏

وكانت المحكمة قد عاقبت المُدان أسامة.أ بالسجن المؤبد لما أسند إليه، مع مُصادرة الأدوات المضبوطة، وألزمته ‏بالمصاريف الجنائية. ‏

اتهامات النيابة العامة

أسندت النيابة العامة للمُتهم أسامة.أ أنه في يوم 31 أكتوبر 2022 بدائرة قسم البساتين أنهى حياة المجني عليه أدهم عمداً مع ‏سبق الإصرار المُصمم على ذلك بأن بيت النية وتفكر بروية وأعد مُخططاً على إثر خلاف بينهما. ‏

وقام المُتهم برصيد مسرح الواقعة وأعد أدواته، وما إن حان ميعاد مُخططه أنفذ باتجاهه صوب مسرح الواقعة مضمراً ‏انتقامه غدراً باغياً قتله. ‏

وما أن تهيأ له الظرف حتى انهال عليه بأدواته المُعدة سلفاً مُحدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية حتى ‏تيقن من ‘إتمامه مقصده بقتله وذلك على النحو المبين بالتحقيقات. ‏