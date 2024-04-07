مانشستر يونايتد يتقدم بهدف رائع في شباك ليفربول (فيديو)

أحرز مانشستر يونايتد هدف التقدم أمام ليفربول لتصبح النتيجة 2-1 في المباراة التي تجمع بينهما الان على ملعب أولد ترافورد في الجولة الثانية والثلاثين من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أحرز ماينو لاعب مانشستر يونايتد الهدف الثاني للشياطين الحمر في الدقيقة 67 بعد تمريرة من أرون وان بيساكا، للاعب ماينو الذي يسددها ببراعة في شباك ليفربول.

وكان قبلها سجل البرتغالي برونو فيرنانديز نجم مانشستر يونايتد هدف التعادل في الدقيقة 50 ليعود الشياطين الحمر في اللقاء.

قبل ذلك كان ليفربول متقدما بهدف نظيف، بعدما سجل الكولومبي لويس دياز الهدف الأول في الدقيقة 23، ليمنح الريدز التقدم في مباراته أمام مانشستر يونايتد.

ويشارك محمد صلاح اساسيا مع ليفربول أمام مانشستر يونايتد منذ بداية اللقاء، ويقدم مستوى جيد حتى الآن مع الريدز أمام الشياطين الحُمر.

