ضبط المتهم بالنصب على المواطنين بزعم تسفيرهم للعمرة

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج من (10 أشخاص- مقيمون بدائرة المركز) بتضررهم من (مالك مكتب سفريات - مقيم بدائرة المركز) لقيامه بالإستيلاء منهم على مبالغ مالية بلغت (270 ألف جنيه) نظير إستخراج تأشيرات السفر لأداء العمرة.. إلا أنهم فوجئوا بأن التأشيرات وهمية ورفض رد المبالغ المالية لهم.

تم ضبط المتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية.

وفى سياق اخر أصيب سائق يبلغ من العمر 32 سنة بطلق نارى بالفخذ الأيسر، وتم نقله للمستشفى الجامعى الجديد لتلقى العلاج اللازم وذلك عقب قيام عامل بالتعدى عليه باستخدام سلاح نارى بسبب الخلاف على أولوية المرور بالطريق العام، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الواقعة بإرشاد المتهم.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج بلاغا من عرفة عمليات النجدة يفيد بإصابة سائق بطلق نارى على يد عامل وتم نقل المصاب للمستشفى وتم ضبط المتهم والحالة الأمنية مستقرة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية وضباط وحدة مباحث مركز شرطة أخميم بوصول المدعو محمود ا م س 32 سنة سائق إلى مستشفي سوهاج الجامعي الجديدة مصاباً " بطلق ناري بالفخذ الأيسر "ومقيم بمركز أخميم،

وبسؤال المصاب اتهم المدعو مؤمن ا م ع سنة 50 عامل ومقيم بذات الناحية بالتعدي عليه وإطلاق عيار من سلاح ناري كان بحوزته مما نتج عنه إصابته المشار إليها بسبب أولوية المرور بالطريق - تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم بإرشاده وبمواجهته اقر بإرتكاب الواقعة لذات السبب تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق في الواقعة.

كما قررت نيابة حلوان، حبس سائق توك توك، 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة قتل شخص بسبب مشاجرة بينهما.

كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المعصرة بمديرية أمن القاهرة بإستقبالها جثة (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) وبها إصابات طعنية بالصدر أثر إدعاء مشاجرة.

بالإنتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى وأحد الأشخاص (سائق مركبة "توك توك") بسبب خلاف مالى بينهما تعدى خلالها الأخير على المتوفى بالضرب بإستخدام سلاح أبيض كان بحوزته نتج عن ذلك إصابته التى أودت بحياته.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المُستخــدم فى إرتكاب الواقعة وإعترف بإرتكاب الواقعة لذات السبب.