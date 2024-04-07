3 وفود من الكنيسة الأرثوذكسية والكاثوليكية تزور ديوان قنا للتهنئة بعيد الفطر

زارت 3 وفود قبطية، ديوان عام محافظة قنا، اليوم الأحد، للتهنئة بعيد الفطر المبارك، ضمت وفد مطرانية نجع حمادي، دشنا، ومطرانية طيبة للأقباط الكاثوليك.

واستقبل اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، وفدين من مطرانية الأقباط الأرثوذكس بدشنا، برئاسة نيافة الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، و مطرانية الأقباط الأرثوذكس بنجع حمادي برئاسة القمص لوقا هلال وكيل المطرانية.

وذلك لتقديم التهنئة بعيد الفطر المبارك، رافقهما القمص بولس مترى وكيل مطرانية دشنا، و القمص مكاري بكنيسة العذراء مريم الرحمانية، و القمص رويس لويز كاهن كنيسة مارجرجس بهجورة ، و القمص متياس كنيسة مارجرجس الحبيل بأبوتشت.

والمستشار عماد فتحي ويصا رئيس محكمة استئناف القاهرة ، والمهندس نبيه ايوب اسحق مسئول خدمات عامة بكنيسة مار يوحنا بنجع حمادي ،والدكتور مينا زرزور مدير مؤسسة مصر بلا مرض.

رحب المحافظ، بالوفدين ، مؤكدًا اعتزازه وتقديره للروابط القوية والمشاعر الأخوية والسماحة الدينية التي تميز الشعب المصري، وروحه السمحة التي تميزه عن غيره من الشعوب.

داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا الغالية وأن يحفظ شعبها وجيشها وقيادتها السياسية وأن ينعم على شعبها بمزيد من الأمن والاستقرار والرخاء.

أشار المحافظ، إلى أهمية دور الكنيسة في دعم خطط المحافظة وحرصها على تحقيق التنمية المستدامة، فضلًا عن دورها في توعية المواطنين، مؤكدا إنه «ليس بجديد على أبناء الوطن الواحد تبادل التهنئة في كافة المناسبات والأعياد».

وأشاد بالتماسك والتلاحم الكبير الذي يجمع بين نسيج الأمة.

وقدم نيافه المطران تكلا، و القمص لوقا هلال خالص التهنئة بعيد الفطر المبارك لمحافظ قنا وشركاء الوطن من أبناء المحافظة العريقة مسلمين ومسيحيين باعتبارهم شعبا واحدا في وطن ومصير واحد.

وأبرزا أن محافظة قنا تتأصل فيها أرقى معاني التماسك والتآلف بين جميع أبنائها وهو الذي يظهر جلياً في الأعياد الدينية والوطنية كما تجسده روح التماسك والترابط عند مواجهة التحديات.

زيارة مطران الكاثوليك:

وفي ذات السياق، استقبل المحافظ، نيافة الأنبا عمانوئيل عياد ، مطران إيبارشية طيبة للأقباط الكاثوليك بالبحر الاحمر وقنا ، والاب مرقس سليمان راعي كنيسة العائلة المقدسة بقنا .

والاب ملاك ناجي راعي كنيسة مارجرجس بحجازة ، والسير كاترينا ثروت، مديرة مدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا،والاخت تيرزينا حنا بمدرسة الراهبات الفرنسيسكانيات بقنا وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك.

أكد الأنبا عمانوئيل، حرصه على مشاركة المسلمين الاحتفال بأعيادهم، كما يحرصون على مشاركتنا الاحتفال بأعيادنا، وهو ما يميز الشعب المصرى، مقدما التهنئة لمحافظ قنا بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

داعيا الله ان يعيد هذه المناسبة وهذه الأيام المباركة على جموع الشعب المصر بالأمن والسلامة والرخاء.

وعبر المحافظ، عن سعادته بهذه التهنئة، مؤكدا أن تماسك الشعب المصرى، ووحدته هي الدعامة الرئيسية للاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى توصية رئيس الجمهورية الدائمة للشعب المصرى بمختلف المحافل بالعمل على قلب رجل واحد لتحقيق الأهداف.

مؤكداً أن مصر قادرة بقيادتها الحكيمة، و وحدة شعبها على تخطى كل التحديات، لافتا إلى أن تبادل التهاني والزيارات بين عنصري الأمة فى المناسبات المختلفة، يؤكد أن المصريين على أرض الوطن تجمعهم روح المودة والمحبة والرحمة والسلام ، داعيا الله عز وجل أن يعيد هذه الأيام الطيبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.