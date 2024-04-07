أرقام مصطفى محمد مع نانت قبل صدام ليون الليلة في الدوري الفرنسي

يخوض الدولي المصري مصطفى محمد مهمة جديدة مع فريقه نانت، عندما يستضيف نظيره أولمبيك ليون، مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة الثامنة والعشرين من منافسات الدوري الفرنسي الممتاز للموسم الحالي 2023-24.

أرقام مصطفى محمد في الدوري الفرنسي:

ما قدمه مصطفى محمد مع نانت في الدوري الفرنسي

كشف حساب مصطفى محمد مع نانت في الدوري الفرنسي

استطاع مصطفى محمد المساهمة في 9 أهداف هذا الموسم في الدوري الفرنسي، حيث سجل الأناكوندا 8 أهداف خلال الموسم الجارى مع نانت الفرنسي، خلال 23 مباراة بالدوري الفرنسي، وصنع هدفًا واحدًا بمعدل لعب 1,515 دقيقة، حيث يحرز هدفًا واحدًا كل 217 دقيقة.

ويحتضن ملعب "لا البوجوار" مباراة نانت ضد أولمبيك ليون في الساعة التاسعة إلا الربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة.

ويحتل فريق أولمبيك ليون المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 35 نقطة جمعها من 27 مباراة، حيث حقق 10 انتصارات وتعادل 5 مرات وخسر 12 مباراة.

فيما يتواجد فريق نانت فى المركز الـ14 فى جدول ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 28 نقطة، جمعها من 27 مباراة، فاز 8 مباريات وتعادل فى 4 وخسر 15 لقاءً.