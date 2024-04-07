اندلاع حريق داخل شقة سكنية بسوهاج

تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق اندلع في شقة سكنية بالطابق الرابع بأحد العقارات بدائرة قسم أول سوهاج، بسبب عقب سيجارة، دون حدوث إصابات بشرية، نتج عنه احتراق بعض المخلفات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد الوزير، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد تلقي قسم شرطة أول سوهاج بلاغا باندلاع حريق في شقة سكنية بدائرة القسم.





انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات الحماية المدنية لمحل الواقعة وبالفحص تبين نشوب الحريق بشقة في عقار بالطابق الرابع ملك "أحمد . م . ا . م" 27 سنة يقيم بدائرة القسم وتم الدفع بسيارة إطفاء وتمت السيطرة على الحريق وإخماد النيران قبل امتدادها إلى بقية الشقق السكنية المجاورة دون حدوث إصابات.





وبسؤال ملك الشقة قرر بمضمون ما سبق ورجح أن يكون سبب الحريق عقب سيجارة مشتعل ولم يتهم أحدًا بالتسبب فـي ذلك ونفى الشبهة الجنائية في الواقعة وأضاف باحتراق كمية من الكرتون المهمل داخل الشقة.





تم إخطار الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية وتحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.





وفي سياق متصل صرحت النيابة العامة بدفن جثة سائق في بداية العقد الثالث من العمر يقيم بدائرة مركز ساقلتة شمال شرق محافظة سوهاج لقي مصرعه صعقا بالكهرباء حال قيامه بالشرب من كولدير مياه بالشارع وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى المركزي وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.





تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مدير أمن سوهاج إخطارًا من مساعده لفرقة الشرق يفيد بورود إشارة لمركز شرطة ساقلتة من االمستشفى المركزي بوصول "حمدي . ش . ح . ا" 22 سنة سائق جثه هامدة ادعاء صعق كهربائي.





انتقل لمحل الواقعة مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمكان الحادث وبالفحص وسؤال خال المُتوفى "أحمد . م . ا . ح"، 48 سنة، عامل، يقيم بذات الناحية أفاد بأنه أثناء قيام نجل شقيقته المتوفي بشرب المياه من كولدير مياه بالطريق بذات الناحية صعقه التيار الكهربائي مما أدى إلى وفاته ولم يتهم أحدًا بالتسبب في ذلك ونفى الشبهة الجنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بعدم وجود ثمة إصابات ظاهرية وأن سبب الوفاة هبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية نتيجة صدمه عصبية صعق كهربائي ولا توجه شبهة جنائية وأيدت إدارة البحث الجنائي ذلك .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب ورود تقرير مفتش الصحة بعدم وجود شبهة جنائية.