زيلينسكي يكشف عن طريقة جديدة للحصول على الأسلحة من الولايات المتحدة

أفادت وسائل إعلام أوكرانية، اليوم الأحد، بأن كييف مستعدة لتلقي المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية عبر ديون جديدة.

ونقلت صحيفة "أوكراينسكا برافدا" خلال مقابلة خاصة مع الرئيس فلاديمير زيلينسكي قال فيها "جاء أحد أعضاء مجلس الشيوخ مؤخرًا وقال هل توافق على قرض مال؟ وما هي الخيارات المتاحة؟"، مضيفا بالقول: "حسنًا، إذا أخبروك أن المال هو أموال قرض أو أنك لن تحصل عليه".

وتابع زيلينسكي: "لماذا هذه الشروط إذا لم يكن هناك خيار، ولذلك سنوافق على أي خيار"، مضيفا أنه إذا عُرض على أوكرانيا اليوم أن تقدم كل شيء بالدين أو بالمجان خلال عام فسيتم الموافقة نظرا للوضع الصعب.

وفي وقت سابق، اقترحت نائبة البرلمان الأوكراني يوليا تيموشينكو، بدء مفاوضات بشأن إعادة هيكلة الدين العام الخارجي لأوكرانيا، وفقا لها، هناك حاجة إلى تأجيل المدفوعات لمدة 10-20 عاما.

وقالت تيموشينكو: "الآن لدينا كل الدوافع لبدء المفاوضات بشأن إعادة هيكلة الديون الخارجية الأوكرانية. لم ننتهك أبدا شروط مدفوعاتنا. لكننا اليوم بحاجة إلى التحدث ليس عن إفلاس البلد ولكن عن الظروف الاستثنائية التي نشأت، نحن بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة الديون الخارجية لدينا، وتأجيلها لمدة تتراوح بين 10 و 15 و20 سنة ".

كما طلب رئيس غرفة الحسابات في أوكرانيا، فاليري باتسكان، من المنظمات المالية الدولية مراجعة سياسة الديون. ووفقا له، يبلغ الدين الخارجي لأوكرانيا حاليا 57 مليار دولار.

هذا وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير الماضي، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وفي يوقت سابق، أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 447 ألفا و510 جنود، منذ بدء العملية العسكرية الروسية.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية عن هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية قولها "إنه خلال هذه الفترة خسرت روسيا أيضا 7 آلاف و74 دبابة و13 ألفا و551 من المركبات المدرعة و11 ألفا و316 من النظم المدفعية و1036 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و749 من أنظمة الدفاع الجوي و347 طائرة مقاتلة و325 مروحية و26 سفينة حربية، فضلا عن 1864 من المعدات الخاصة و8 آلاف و956 طائرة مسيرة وغواصة واحدة و15 ألفا و71 من المركبات وخزانات الوقود".

وعلى صعيد متصل، أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف أوليه سينيهوبوف اليوم، إصابة ثلاثة أشخاص في هجوم بطائرة روسية بدون طيار على خاركيف.

ونقلت (يوكرينفورم) عن سينيفوبوف قوله "ضرب الروس خاركيف بطائرات بدون طيار، مما أدى إلى إلحاق أضرار بمنزل خاص.. وأصيب ثلاثة أشخاص".

وأضاف "أن القوات الروسية قصفت منطقة لوزوفا بطائرات شاهد بدون طيار. ولم يتم تسجيل أي إصابات.

وفي سياق متصل أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية صباح اليوم الأحد عن وقوع 57 اشتباكا قتاليا في 7 قطاعات من خطوط المواجهة الأمامية مع الجيش الروسي خلال الـ 24 ساعة الماضية، معظمها في قطاع نوفوباليفكا.

ونقلت وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية عن الهيئة قولها - في بيان لها - "إن الجيش الروسي شن إجمالي 10 ضربات صاروخية و88 غارة جوية و71 هجوما باستخدام قاذفات الصواريخ المتعددة على مواقع قواتنا وبلداتنا. ولسوء الحظ، أدت الهجمات الروسية إلى مقتل وإصابة مدنيين، كما تعرضت المباني السكنية والبنية التحتية المدنية الأخرى للتدمير أو الضرر.

وأضاف البيان أن الجيش الروسي هاجم أوكرانيا مرة أخرى الليلة الماضية، باستخدام 17 طائرة بدون طيار من طراز "شاهد" بينما أسقطت الدفاعات الجوية الأوكرانية جميع الطائرات بدون طيار. في الوقت نفسه، قصفت الطائرات الأوكرانية 14 منطقة لتجمع القوى البشرية والأسلحة والمعدات العسكرية للجيش الروسي ونظام صاروخي مضاد للطائرات.

وتابع البيان أن الطيران الأوكراني نفذ 13 غارة على مناطق تمركز للقوات الروسية، كما أصابت قوات الصواريخ الأوكرانية 6 تجمعات للقوات والأسلحة والمعدات العسكرية و8 أنظمة مدفعية ونظام مضاد للدبابات في نفس الفترة.

وعلى صعيد متصل، أعلنت البحرية الأوكرانية - في بيان لها اليوم - أنه لا توجد سفن حربية روسية في مياه بحر آزوف والبحر الأسود.