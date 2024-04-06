النائبة رشا أبو شقرة توزع جوائز الفائزين من مسابقة حفظة القرآن الكريم

تحت رعاية تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين تم توزيع جوائز مالية وشهادات تقدير للاطفال من حفظة القرآن الكريم بدائرة بولاق الدكرور، وذلك بناء علي التعاون بين النائبة د. رشا أبو شقرة ووزارة الاوقاف بشأن عمل مسابقة لحفظة القرآن الكريم للاطفال علي مستوي دائرة بولاق الدكرور تحت رعاية تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ، وقد تم الاعلان عن المسابقة بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٢ ، وقد تقدم عدد كبير من الاطفال وتمت الاختبارات بمسجد زنين الكبير علي مدار يومي الأحد والاثنين الموافق ٢١-٢٢ رمضان ١٤٤٥ه‍ / ٣١ مارس-١ ابريل ٢٠٢٤ ، وقام الشيخ سعيد إمام المسجد بأمتحان الاطفال المتقدمين للمسابقة .

وفاز في الاختبار عدد ٥١ من الاطفال المتقدمين للمسابقة ، وتم تقسيم الفائزين إلي أربعة مراكز وحصل علي المركز الأول كلاً من عمر ( خالد علاء الدين

- فاطمة طارق محمد - خالد محمد إبراهيم وحصل علي المركز الثاني كلاً من ( بشري علي عباس - هدي ياسر رمضان - فاطمة عربي محمود - اسلام حسين عباس - مريم هاني خلف - مي جمال احمد علي - الحسن احمد عبدالمنعم )

وحصل علي المركز الثالث كلاً من ( سيد حمدي سيد ابوسريع - محمد ماجد عبود سعد - مصطفى محمد فيصل - كريم أحمد عبدالله - عمار ياسر رمضان - مصطفى رمضان - إبراهيم محمد إبراهيم رواش - محمود أحمد محمد فرج - علياء حسام محمود - منه الله أحمد سيد أبوسريع - چودي هاني خلف - مالك علي خلف - عمرو إكرامي إبراهيم الدسوقي - عادل محمد عادل عيد عدلي - أحمد سيد رمضان - أميرة ناصر مسعود - چودي أحمد عبدالمنعم - همسه محمد محمود محمد وفا - محمد ممدوح محمد عبده - رقية محمد إبراهيم رواش - عمر ممدوح محمد عبده )

وحصل علي المركز الرابع كلاً من ( علي مصطفي حسن - حسن مصطفى حسن - چني خليفة محمد أحمد - مكة محمد محمود محمد وفا - فاطمة محمد محمود سيد عبدالوهاب - أحمد حمدي سيد أبوسريع - عبدالرحمن محمد عادل عيد - محمد أحمد عبداللاه - چني سعيد صالح علي - رحمه سعيد صالح علي - ريماس محمود عبدالحليم - محمد خالد عوض ابو قريش - حمزة مصطفى جمال - محمود عربي محمود - بلال طارق محمد - حبيبة محمد إبراهيم - علي أحمد عبدالغني - منة محمود فؤاد هريدي - مريم محمد كامل - سما محمد كامل )

وحضر حفل توزيع الجوائز كلاً من : فضيلة الشيخ محمدحسين قاسم مدير الدعوة بمديرية أوقاف الجيزة ، و القارئ الشيخ قدرى محمدشوقى الامام والخطيب بالاوقاف ، و اللواء حسين عبداللطيف غباشي رئيس مجلس إدارة المسجد ، والشيخ سعيدصالح علي امام وخطيب مسجد زنين الكبير.