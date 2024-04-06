محافظ الغربية يتابع أعمال رصف و تطوير شارع النحاس بطنطا

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ،أعمال رصف وتوسعة شارع النحاس بطول 1,38 كم وعرض 20 متر و تشمل توسعة الشارع وإعادة رصفه وتركيب بلدورات، وزرع أشجار في الجزيرة الوسطى ورفع كفاءة أعمدة الإنارة العامة. يأتي ذلك نظرا لأهمية الشارع الحيوية الذي يساهم في معالجة الكثير من المشكلات المرورية، ويحقق السيولة المرورية في المنطقة الناتجة عن خروج عدد كبير من الموظفين والطلاب.

وأشار المحافظ إلى ان تطوير الشارع لحل مشكلات الازدحام والتيسير على المواطنين في المقام الأول، وتحقيقا للمظهر الحضاري اللائق.

وكان محافظ الغربية، قد عقد اجتماعا صباح اليوم، اجتماعاً برؤساء مراكز حي اول وثان ومركز طنطا ومديري الادارات المعنية في الديوان العام ، لمتابعة الموقف الحالي لكافة الأعمال وتقديم التيسيرات والدعم اللازم لتسريع معدلات الإنجاز والانتهاء من المشروعات المستهدفة.

وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ بكافة المشروعات بمركز ومدينة طنطا مؤكدا على استمرار متابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية بالمحافظة من خلال الجولات الميدانية وعقد الاجتماعات الدورية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، والوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.