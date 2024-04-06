وفاة أحمد فتحى سرور .. رحل في ليلة القدر صاحب الفضل في إنشاء مستشفى السرطان

وفاة أحمد فتحى سرور .. رحل عن عالمنا قبل قليل القانوني الكبير الدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، عن عمر ناهز 91 عامًا.

وتوفي فتحي سرور اليوم الجمعة ليلة السابع والعشرين من رمضان التي يحتسبها البعض ليلة القدر.

وفاة أحمد فتحى سرور

أحمد فتحي مصطفى كامل سرور، رئيس مجلس الشعب المصري السابق منذ عام 1991، وتولى المنصب 21 عام على التوالي وحتى عام 2011.

ولد الراحل أحمد فتحي سرور في 9 يوليو 1932 في محافظة قنا بمصر وهو متزوج ولديه ولد طارق وبنتان.

وحصل سرور على دكتوراه في القانون الجنائي من جامعة القاهرة عام 1959 ودرجة الماجستير في القانون المقارن من جامعة متشجين – الولايات المتحدة وليسانس في القانون من جامعة القاهرة عام 1953.

فتحي سرور ورئاسة مجلس الشعب

تولى الراحل رئاسة مجلس الشعب من سنة 1990 - 2011 وكان رئيس الجمعية المصرية للاقتصاد والإحصاء والتشريع سنة 2005 - أقدم الجمعيات العلمية في مصر ووزير التعليم سنة 1986 – 1990 ورئيس الجمعية المصرية للقانون الجنائي سنة 1989 ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمكتبة الإسكندرية سنة 1988 – 1990 ورئيس المجلس الأعلى للجامعات سنة 1986 – 1990 ونائب مدير جامعة القاهرة سنة 1985 – 1986.

كما كان عميد كلية الحقوق جامعة القاهرة 1983 – 1985 رئيس قسم القانون الجنائي – كلية الحقوق– جامعة القاهرة 1978 – 1983 وعميد النقض الجنائي بهيئة التدريس وحتى أصبح أستاذاً للقانون الجنائي طلبة الحقوق جامعة القاهرة سنة 1959 وكان نائب النائب العام سنة 1953 – 1959 وعيّن وكيلا لنيابة النقض الجنائي سنة 1956 قبل ترقيته الي الفئة الممتازة سنة 1958 في سابقة قضائية هي الأولي من نوعها.

من أهم مؤلفاته: نظرية البطلان في قانون الاجراءات الجنائية، الاختبار القضائي، الوسيط في قانون العقوبات-القسم العام، الوسيط في قانون العقوبات-القسم الخاص، الوسيط في قانون الاجراءات الجنائية والقانون الجنائي الدستوري النقض الجنائي، الحماية الدستورية للحقوق والحريات، الشرعية والإجراءات الجنائية، القانون الجنائي الدستوري، المواجهة القانونية للإرهاب (باللغتين العربية والإنجليزية).

منحته جامعة بولونيا في إيطاليا وهي أقدم جامعات أوروبا الدكتوراه الفخرية في القانون بسبب دراساته عن حقوق الإنسان وحمايته لها في كل مواقفه.

فتحي سرور ومستشفى السرطان

كان له الفضل في إنشاء مستشفي أورام الأطفال 57357 الذي افتتحت سنة 2007 وكان عضو اللجنة الدولية لمشروع مكتبة الإسكندرية 1990- 2000 وكان له الفضل في إحياء مكتبة الأسكندرية عندما كان وزيراً للتعليم وأصدر إعلان الأسكندرية باسم اليونسكو في فبراير سنة 1990 الذي دعي فيه العالم للتبرع للمشروع.

وكان سرور فضل كبير في إنشاء مستشفي أورام الأطفال 57357 لكون "سرور" أحد مؤسسيها، ومن أول المتبرعين لها من خلال جمعيته "التنمية الثقافية" التي تبرع من خلالها بـ120 ألف جنيه مصر حينذاك.

وكان فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، نائبًا لدائرة السيدة زينب التي تقع المستشفى بداخلها، وقت تأسيسه، وقدّم العديد من المساعدات عند بنائها، كتوفير الأرض التي بني عليها المستشفى، والتي كانت مكان السلخانة القديمة، واختير نائبًا لرئيس مجلس أمناء مؤسسة 57357، حيث ساهم في بناء المستشفى وإطلاقها منذ تأسيس المؤسسة .