ورشة لاكتشاف المواهب الأدبية ضمن أنشطة ثقافة الفيوم

شهد فرع ثقافة الفيوم عددا من الفعاليات الثقافية والفنية، ضمن برنامج الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدم ضمن برامج وزارة الثقافة.

يأتي هذا فى إطار الفعاليات التي ينظمها الفرع تحت إشراف إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي، بقصر ثقافة الفيوم والمكتبات الفرعية.

وفي السياق، عقد بيت ثقافة سنورس ورشة لإكتشاف المواهب الأدبية وتنميتها، بمدرسة حمادة طنطاوي، شارك فيها الأديب الدكتور عمر صوفي، والإعلامي الدكتور هادي حسان.

استهل "حسان" حديثه عن أهم مدارس الشعر في العصر الحديث، موضحا أن المدرسة التقليدية في الشعر ظهرت على الساحة الأدبية برموزها أمير الشعراء أحمد شوقي وشاعر النيل حافظ إبراهيم وغيرهم، فيما قدمت عدد من الطالبات مواهبهم في إلقاء عدد من القصائد والأبيات الشعرية، وناقشها معهم الدكتور عمر صوفي.

"قضايا اقتصادية معاصرة".. محاضرة بفرع ثقافة الفيوم

كما عقدت المكتبة العامة بقصر ثقافة الفيوم محاضرة بعنوان "قضايا اقتصادية معاصرة"، بمدرسة أم المؤمنين للبنات، تحدث فيها خالد دياب عن تعريف علم الاقتصاد بصورة مبسطة، وأهمية توجيه الاقتصاد بالنسبة للأفراد والدول خاصة في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة التى يعيشها العالم في ظل قضايا اقتصادية معاصرة، ثم تحدث عن ضرورة الاستثمار والادخار لمواجهة الأزمات الناجمة عن الظروف الدولية، وأهمية المشروعات الصغيرة لما توفره من فرص عمل ورفع مستوى الدخل، وقدم "دياب" مثالا بدول النمور الأسيوية التي تحولت بفضل المشروعات الصغيرة من قوى اقتصادية استهلاكية إلى قوى منتجة خلاقة واختتم حديثه بأن الدول تبني تقدمها بالعلم والمال فالاقتصاد هو عصب تقدم أى بلد.

في سياق آخر، شهدت مكتبة الفيوم العامة محاضرة بعنوان "ذوى الإرادة" تحدثت فيها مروة محمود عطية أخصائي ثقافي بالمكتبة، عن الاهتمام فى هذه الفترة بذوى الاحتياجات الخاصة وإعطاء أمثلة لنماذج مشرفة ومنهم عبد الله عادل شاب يمارس رياضة رفع الأثقال من ذوى الهمم ويسعى للاحتراف، أيضا آيه أيمن عباس أول سباحة مصرية تحصل على الميدالية البرونزية والفضية فى بطولة العالم للسباحة، كما أكدت أن بالإرادة والتحدى يمكن الوصول إلى المستحيل، والإرادة هى مفتاح الحياة والدافع الوحيد للوصول إلى الهدف وبها يتحول الحلم إلى واقع ومعها يقتل اليأس ويبقى الأمل.