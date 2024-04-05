يوتيوب يحذر OpenAI.. نماذج التدريب على مقاطع الفيديو تتعارض مع القواعد

إن نماذج الذكاء الاصطناعي التي تستخدم عمل الأفراد دون إذن (أو تعويض) ليست بالأمر الجديد، حيث قامت كيانات مثل نيويورك تايمز وغيتي إيمجز برفع دعاوى قضائية ضد منشئي الذكاء الاصطناعي إلى جانب الفنانين والكتاب. في شهر مارس، ساهمت Mira Murati CTO في OpenAI في استمرار حالة عدم اليقين، حيث قالت لصحيفة وول ستريت جورنال إنها غير متأكدة مما إذا كانت Sora، أداة الذكاء الاصطناعي الجديدة لتحويل النص إلى فيديو للشركة، تأخذ البيانات من منشورات YouTube أو Instagram أو Facebook. الآن، رد الرئيس التنفيذي لموقع YouTube، نيل موهان، بتحذير واضح لـ OpenAI بأن استخدام مقاطع الفيديو الخاصة به لتعليم Sora سيكون "انتهاكًا واضحًا" لشروط استخدام النظام الأساسي.

في مقابلة مع إميلي تشانغ، مضيفة بلومبرج أوريجينالز، قال موهان: "من وجهة نظر المبدع، عندما يقوم منشئ المحتوى بتحميل أعماله الشاقة إلى منصتنا، تكون لديه توقعات معينة. وأحد هذه التوقعات هو الالتزام بشروط الخدمة. "بواسطة. إنه لا يسمح بتنزيل أشياء مثل النصوص أو مقاطع الفيديو، وهذا انتهاك واضح لشروط الخدمة الخاصة بنا. هذه هي قواعد الطريق فيما يتعلق بالمحتوى على منصتنا."

لا يزال هناك الكثير من عدم اليقين والجدل يحيط بكيفية قيام OpenAI بتدريب Sora، جنبًا إلى جنب مع ChatGPT وDALL-E، حيث ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال مؤخرًا أن الشركة تخطط لاستخدام نسخ فيديو YouTube لتدريب GPT-5. من ناحية أخرى، يبدو أن شركة Google المنافسة لـ OpenAI تحترم القواعد - على الأقل عندما يتعلق الأمر بموقع YouTube (الذي تمتلكه). يتطلب نموذج Gemini للذكاء الاصطناعي من Google بيانات مماثلة للتعلم، لكن موهان يدعي أنه يستخدم مقاطع فيديو معينة فقط، اعتمادًا على الأذونات المقدمة في عقد ترخيص كل منشئ.