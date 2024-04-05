كلام فى الهوا

الجمعة 05/أبريل/2024 - 07:56 م 4/5/2024 7:56:56 PM

خطأ العُقلاء.. عنوان مقال للإمام محمد عبده، نشره فى جريدة الوقائع عام 1881 تصدى فيه لمحاولات التغيير التى حاول المستعمر بها تغيير العادات والتقاليد المصرية واستبدالها بعادات وتقاليد جديدة لا علاقة لها بواقعنا، وأكد أن التغيير يأتى بالتدريج، حاول أن يُنبه الناس إلى خطورة الأمر الذى يتدحرج شيئاً بشيء دون أن نشعر، للأسف الشديد إن تنبيهات «محمد عبده» لم يُعرها أحد اهتمامًا، واستطاعت تلك العادات والتقاليد غير المصرية السيطرة على واقعنا وعقول أولادنا، وغاب عن الشباب المُثُل العُليا وحلت محلها قيم عجيبة، ولعل من أهمها الهيافة والتى تُبرر كل شيء السرقة والكذب، وأصبح المُتمسك بالتقاليد والقيم مُعقدًا أو مجنونًا أو منطويًا، لذلك نجد الأغلبية يرفعون لواء الهيافة شعاراً للمرحلة ويتفاخرون بجهلهم، وينتظرون الأقدار ماذا هى فاعلة بهم، لعل الله يُهون عليهم، وأصبح الشباب اليوم يسيرون خلف كل بدعة ولا يُفرقون بين الجيد والضار، حتى اعتادوا على تلك التغيرات الاجتماعية دون أن يشعروا، وأصبحوا فى مهب الريح لا يُفرقون بين ما يأتيهم من بلاد البداوة وبلاد الفرنجة.

لم نقصد أحدًا!!

