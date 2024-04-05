مجدي عبدالغني: محمد صلاح يمثل مصر وقدوة نفتخر بها جميعا

كشف الكابتن مجدي عبدالغني، نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عن علاقته المميزة مع محمد صلاح نجم منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، مشددًا على أنه يحب محمد صلاح ومن جماهيره ومشجعيه.

وأوضح "عبدالغني"، خلال حواره ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن محمد صلاح هو فخر للجميع، ومن لا يحب محمد صلاح لا يحب مصر، منوهًا بأن محمد صلاح هو الذي يمثل مصر.

وأشار مجدى عبد الغنى، إلى أنه زار محمد صلاح في إنجلترا واستقبله بشكل مميز وجلس معه لفترة طويلة، موضحًا أن هدفه في كأس العالم 90 هو الذي غير شكل كرة القدم المصرية ووضعها على الطريق الصحيح.