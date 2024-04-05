توخيل يطالب لاعبي بايرن ميونخ بالوصول لنهائي دوري الأبطال

طالب توماس توخيل، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، لاعبيه بإنقاذ موسمهم المحبط وغير المرضي، من خلال الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويواجه بايرن ميونخ احتمالية إنهاء الموسم بدون التتويج بأي لقب للمرة الأولى منذ 12 عاما، حيث خرج من كأس ألمانيا على يد ساربروكن (درجة ثالثة)، كما أنه يحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني (بوندسليجا) بفارق 13 نقطة خلف باير ليفركوزن.

وسيكون الأمل الحقيقي الوحيد للفريق هذا الموسم هو دوري أبطال أوروبا، حيث سيواجه أرسنال الإنجليزي الاسبوع المقبل في دور الثمانية من البطولة.

وفي حال الفوز على أرسنال، سيواجه بايرن ميونخ الفائز من المواجهة الثانية ، والتي تجمع بين مانشستر سيتي الإنجليزي حامل اللقب، وريال مدريد الإسباني، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بالبطولة، وذلك في طريقه للنهائي الذي سيقام في ملعب "ويمبلي" يوم الثالث من يونيو المقبل.

وقال توخيل في حديث مع الصحفيين: "هناك هدف واحد هو الذهاب إلى ويمبلي، من الضروري بذل أقصى الجهد من أجل تحقيق هذا الهدف".

وأضاف: "لا سبيل للاختباء، ولا يوجد أي سبب للشكوى أو الحزن، يجب علينا المضي قدما".

وقال توخيل إن حارس المرمى مانويل نوير سيواصل الغياب عن الفريق في لقائه ضد مضيفه هايدنهايم ببطولة الدوري ، بالإضافة إلى 4 لاعبين آخرين.

وتعرض نوير صاحب 38 عاما لإصابة في العضلة الضامة منذ أكثر من أسبوعين أثناء وجوده مع المنتخب الألماني.

وغاب نوير عن مباراتي فوز منتخب ألمانيا وديا على فرنسا وهولندا، كما لم يشارك في خسارة بايرن صفر / 2 أمام ضيفه وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، والتي قللت كثيرا من حظوظ الفريق البافاري في الاحتفاظ بلقب بوندسليجا للنسخة الـ12 على التوالي.

وكما جرت العادة، من المقرر أن يحرس سفين أولرايش عرين بايرن أمام هايدنهايم، الذي يتواجد في منتصف جدول الترتيب، بينما يعتزم نوير العودة في مباراة الفريق ضد أرسنال.

كما يفتقد بايرن أيضا أمام هايدنهايم خدمات المهاجمين كينجسلي كومان وليروي ساني ولاعب الوسط ألكسندر بافلوفيتش والظهير المغربي نصير مزراوي.

وشدد توخيل: "لم نمنح أيا من اللاعبين الخمسة راحة من أجل مواجهة أرسنال. إنهم لن يشاركوا غدا لأنهم ليسوا في كامل لياقتهم، لذلك هناك أيضا شكوك بشأن الاستعانة بهم يوم الثلاثاء المقبل. ليس هناك ميل، كل دقيقة لها أهميتها".

أضاف المدرب الألماني "ينبغي علينا تعويض خسارتنا في اللقاء الماضي وذلك في أول رحلة نقوم بها على الإطلاق إلى هايدنهايم قبل البدء في التفكير في مواجهة أرسنال".

واختتم توخيل حديثه قائلا: "غدا، ستكون مباراة كلاسيكية، أمام قاعدة جماهيرية متحمسة ستدعم الفريق المضيف. لدينا أيضا مباراة كبيرة مقبلة بعد ذلك، نركز عليها أيضا، لكن لا يمكننا تجاوز لقاء هايدنهايم".