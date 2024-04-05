رئيس جامعة أسيوط يشهد ختام الدورة الرمضانية لكرة القدم بكلية التربية الرياضية

شهد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط؛ مساء أمس، ختام فعاليات الدورة الرمضانية لكرة القدم لأعضاء هيئة التدريس؛ والتى نظمتها كلية التربية الرياضية بالجامعة؛ بملعب النجيل الصناعي بالكلية؛ خلال الفترة من ٢ إلى ٤ إبريل، بحضور نواب رئيس الجامعة، والمشرف العام على الأنشطة الطلابية، ولفيف من عمداء الكليات، ووكلائها، وأعضاء هيئة التدريس، وكوكبة من ممثلي المؤسسات الشبابية والرياضية بأسيوط، والطلاب، تحت إشراف الدكتور عماد سمير عميد كلية التربية الرياضية، والدكتور عاصم صابر رئيس قسم المناهج وطرق تدريس التربية الرياضية، وبمشاركة (١٦) فريق من مختلف كليات الجامعة.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، حرص جامعة أسيوط على الاهتمام بكافة الأنشطة الرياضية والبدنية، وتعزيز الجانب الرياضي للطلاب، وتأهيل واختيار أفضل العناصر الطلابية لتدريبها وإعدادها للبطولات الرياضية المحلية والدولية، وذلك في إطار رسالة الجامعة للنهوض بالطلاب ودعمهم وتشجيعهم على تبني نمط حياة صحي وبناء جيل سليم في مختلف الجوانب البدنية والفكرية والعلمية والبحثية، بما يسهم في دعم مكانة الجامعة محلياً ودولياً وعالميًا، مشيرًا إلى أن الرياضة من متطلبات الروح والعقل، وتساعد على تعزيز الطاقة الإيجابية داخل نفوس الطلاب.



وكرّم رئيس جامعة أسيوط؛ الفرق الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولي وهى؛ فريق كلية التربية الرياضية(أ) والذى حصل على المركز الأول، وفريق كلية الزراعة والحاصل على المركز الثاني، وفريق كلية التربية والذي حصل على المركز الثالث، وفريق كلية التربية الرياضية (ب)والحاصل على المركز الرابع.

ووجه الدكتور أحمد المنشاوي؛ خالص التهنئة للفرق الفائزة؛ مشيداً بالأداء الرياضي المتميز، والسلوك الرائع؛ لكافة الفرق المشاركة، كما ثمن جهود القائمين على تنظيم الدورة الرمضانية؛ والتى تعد من الأنشطة الرياضية المهمة بالجامعة، والتى يتم إقامتها كل عام، تحت إشراف كلية التربية الرياضية، والتى تهدف إلى تعزيز العمل الجماعي، وتنمية روح المنافسة الشريفة بين الفرق المشاركة، وإعلاء القيم والأخلاق الرياضية القائمة على؛ النزاهة، والروح الرياضية، والانضباط، والتعاون.

ومن جهته؛ وجه الدكتور عماد سمير؛ خالص الشكر لإدارة الجامعة؛ لدعمها ورعايتها للدورة الرمضانية، ولكافة الأنشطة الرياضية التى تنظمها الكلية، مضيفاً أن الفعاليات الختامية للدورة الرمضانية شهدت (٣) مباريات، وهى المباراة نصف النهائية بين فريقي كلية التربية الرياضية (أ) و (ب)، ومباراه لتحديد المركز الثالث والرابع بين فريق كلية التربية، وفريق كلية التربية الرياضية(ب)، والمباراه النهائية بين كلية التربية الرياضية(أ) وكلية الزراعة.