ترك ال الشيخ يكشف الحقيقه بعد تصريحات متحدث الزمالك

فجر المستشار ترك ال الشيخ وزير ورئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكه العربيه السعوديه مفاجأه من العيار الثقيل حيث كشف أن ملف إقامة مباراة القمه بين القطبين الكبيرين الأهلى والزمالك الذى كان هناك توجه لاقامتة بملعب الأول بارك بمدينة الرياض والمؤجل من الجوله العاشره لبطولة الدورى الممتاز تم إغلاقه منذ يومين بعد رفض الاتحاد الدولى لكرة القدم

وكتب ترك ال الشيخ على صفحته الشخصيه مساء الخير ... عاوز اسأل سؤال هوا ايه يعني الاعتذار عن شي أساساً لم يحصل الفيفا رفض لعب أي مباريات لدوري خارج القاره فعشان كدا اساساً لم نكمل الموضوع واعتذرنا لشركه المحترمه المتحده واتفقنا على تعاون مستقبلي مع العلم كانت الموافقات للفرق المشاركه موجوده واغلق الملف من يومين ... الاخ المتحدث حاول تاخذ البطوله في شيء اخر اذا لم تستطع اخذها في الملعب مع خالص محبتي وتمنياتي بالتوفيق للفريقين