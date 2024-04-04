عناوين Amazon Prime Gaming لشهر أبريل تتضمن Fallout 76 وChivalry 2

تقدم أمازون مجموعة جيدة أخرى من الألعاب لأعضاء Prime دون أي تكلفة إضافية لشهر أبريل. تتصدر المجموعة لعبة Fallout 76، وهي لعبة متعددة اللاعبين تدور أحداثها حول سلسلة ما بعد نهاية العالم. هناك أيضًا مغامرة الاختراق والقطع Chivalry 2 وحوالي اثني عشر لعبة أخرى.



Fallout 76 هو أحدث عنوان في السلسلة يصل إلى Prime Gaming، ومن المرجح أن يتزامن مع العرض الأول لبرنامج Fallout TV هذا الشهر. لقد واجهت آراء متباينة عند الإصدار، حيث اشتكى الكثيرون من الافتقار العام إلى الهدف في طريقة اللعب والبساطة في التصميم. استمتع أشخاص آخرون ببساطة بالتجول في ولاية فرجينيا الغربية بعد نهاية العالم مع رفاقهم.

اللعبة متاحة للكمبيوتر الشخصي، ومن المثير للاهتمام، لوحدات تحكم Xbox. يمكن للأشخاص تنزيله من GOG للكمبيوتر الشخصي وستقوم Amazon بتوزيع رمز لأعضاء Prime لتنزيل Xbox. سيكون Fallout 76 متاحًا في 11 أبريل، وهو نفس اليوم المحدد لتنزيل جميع حلقات العرض الثمانية.



ومن ناحية أخرى، فإن لعبة Chivalry 2 متاحة الآن. إنها نسخة حديثة من ألعاب الاختراق والقطع، مع منظور شخص أول، ومباريات متعددة اللاعبين مع ما يصل إلى 64 لاعبًا في وقت واحد، وبيئة قاتمة من العصور الوسطى. هناك أيضًا إمكانية اللعب المتقاطع لكل منصة متاحة. يمكن لأعضاء Prime تنزيله من Epic Games Store.

تشمل الألعاب الأخرى القادمة هذا الشهر Black Desert وDemon’s Tilt وRose Riddle: The Fairy Tale Detective Collector’s Edition وغيرها الكثير. انقر على الرابط أعلاه للحصول على القائمة الكاملة. بالإضافة إلى ذلك، يمكن للأعضاء الرئيسيين في الولايات المتحدة وكندا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا والمملكة المتحدة الوصول إلى بعض الألعاب الجديدة على Luna دون أي رسوم إضافية. وتشمل هذه الألعاب LEGO Fortnite وEarthworm Jim 2 وTrackmania وغيرها.