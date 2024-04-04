ارتفاع الأسهم والسندات مستقرة.. توقعات بخفض "المركزي الأمريكي" لأسعار الفائدة

ارتفعت الأسهم العالمية واستقرت عائدات السندات، اليوم الخميس، بعد أن أبقت زيادة في الطلبات الجديدة على إعانات البطالة الأمريكية توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي لخفض أسعار الفائدة كما هي في الوقت الذي تترقب فيه السوق تقريرا رئيسيا للوظائف في نهاية الأسبوع.

إعانات البطالة الأمريكية

ارتفع عدد الأمريكيين الذين قدموا مطالبات جديدة للحصول علي إعانات البطالة، إلى أعلى مستوى في شهرين الأسبوع الماضي حيث تخفف ظروف سوق العمل تدريجيا وتساعد على تخفيف ضغوط التضخم.

على الرغم من زيادة تسريح العمال إلى أعلى مستوى في 14 شهرا في مارس ، إلا أن تخفيضات الوظائف لم تتغير كثيرا مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، مما يشير إلى سوق عمل لا يزال قويا.

قال ستيفن ريتشوتو ، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في ميزوهو سيكيوريتيز في نيويورك،"نحن نرى أن الناس يحصلون على وظائف ، وعلى الرغم من أنه ربما كان لديك عدد أكبر قليلا من الأشخاص الذين تم تسريحهم ، فقد حصلنا على الكثير منهم يحصلون على وظائف" .

"هذا الرقم يظهر لك أن فحوى سوق العمل لا يزال ثابتا للغاية. والأهم من ذلك ، أن المطالبات المستمرة أقل بكثير من مستوى مليوني شخص" الذي يعتبر طبيعيا.

قفزت أسواق الأسهم وارتفعت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق، حيث وصل السعر الفوري للذهب إلى 2304.09 دولار للأوقية. مقياس "إم إس سي آي" لأداء الأسهم العالمية بنسبة 0.69٪ ، بالقرب من أعلى مستوى له على الإطلاق.

في وول ستريت، مؤشر داو جونز الصناعي ارتفع بنسبة 0.42٪، ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 ارتفع بنسبة 0.66٪ ومؤشر ناسداك المركب وأضاف 0.86٪.

عززت البيانات الاقتصادية الأخيرة احتمال تخفيف السياسة النقدية في وقت لاحق من هذا العام ، على الرغم من أن التوقيت والمبلغ الذي قد يخفضه البنك المركزي الأمريكي لا يزال غير واضح. كما أن ارتفاع معدلات الرهن العقاري وضيق التمويل المصرفي من الشواغل الرئيسية.

قال توني روث ، كبير مسؤولي الاستثمار في ويلمنجتون ترست في فيلادلفيا "عندما تفكر في التفويض العام لمجلس الاحتياطي الفيدرالي وخلق اقتصاد صحي بشكل عام ، فإنهم يفكرون أيضا في القطاع المصرفي وسوق الإسكان .

وأضاف : "ستكون هذه المناطق أكثر تطبيعا إذا تمكنت من الانتقال إلى بيئة ذات معدل أقل".

تراجعت عوائد سندات الخزانة بعد أن وصلت إلى أعلى مستوياتها في عدة أشهر يوم الأربعاء حيث أشارت مطالبات البطالة إلى بعض الضعف وقام مستثمرو السندات بموازنة مراكزهم قبل تقرير الوظائف يوم الجمعة لشهر مارس.

ومن المرجح أن تزيد الوظائف غير الزراعية بمقدار 200 ألف وظيفة، انخفاضا من زيادة قدرها 275 ألفا في فبراير، وفقا لمسح أجرته رويترز.

ارتفع عائد سندات الخزانة لأجل عامين، والذي يعكس توقعات أسعار الفائدة، نقطة أساس واحدة إلى 4.689٪، في حين انخفض العائد على السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.8 نقطة أساس عند 4.347٪.

وتلقت المعنويات دعما يوم الأربعاء بعد أن أكد رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن أسعار الفائدة الأمريكية لا تزال في طريقها لخفض هذا العام، على الرغم من أن التوقيت كان يعتمد على البيانات.

سجل الدولار أدنى مستوى له في أسبوعين وسط توقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة بحلول يوليو ، إن لم يكن يونيو ، في حين استقر الين المتضرر دون المستوى الرئيسي 152.

وانخفض مؤشر الدولار، وهو مقياس للعملة الأمريكية مقابل ستة نظراء، بنسبة 0.19٪، في حين أن خطر التدخل الياباني أبقى الدولار دون تغيير يذكر عند 151.70 ين.

استقرت أسعار النفط يوم الخميس، مدعومة بمخاوف بشأن انخفاض المعروض حيث يبقي المنتجون الرئيسيون على تخفيضات الإنتاج وتضيف التوترات الجيوسياسية المزيد من المخاطر.

انخفض الخام الأمريكي مؤخرا بنسبة 0.28٪ إلى 85.19 دولار للبرميل وكان خام برنت عند 89.23 دولار، بانخفاض 0.13٪ في اليوم.

ارتفعت أسعار النفط خلال جلسة الاثنين، بداية تعاملات الأسبوع، مع ترقب المتعاملين لاحتمال تعطل الإمدادات في الشرق الأوسط بعد ضربات شنتها قوات أميركية وبريطانية على أهداف لجماعة الحوثي المسلحة في اليمن لمنعها من مهاجمة السفن في البحر الأحمر.

وبحلول الساعة 04:05 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتاً بما يعادل 2.0 في المائة إلى 78.42 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 1.1 في المائة عند التسوية يوم الجمعة. وسجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 73.72 دولار للبرميل، بارتفاع خمسة سنتات، أو 0.1 في المائة، بعد صعوده نحو 1 في المائة في الجلسة السابقة.

وقفز الخامان القياسيان أكثر من 2 في المائة الأسبوع الماضي ليلامسا أعلى مستوياتهما هذا العام خلال الجلسة بعد أن شنت القوات الأميركية والبريطانية عشرات الضربات الجوية ضد قوات الحوثي رداً على هجمات على مدى أشهر على الملاحة في البحر الأحمر. ويقول الحوثيون المتحالفون مع إيران إن هجماتهم تأتي رداً على الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.

وقال وارن باترسون رئيس وحدة أبحاث السلع الأولية في «آي إن جي»: «هناك مخاطر تتعلق بالإمدادات في السوق نظراً للتصعيد في البحر الأحمر... ولكن في الوقت الحالي لا نرى أي تأثير على إمدادات النفط. وأعتقد أن حدوث ذلك مرهون بحدوث تصعيد على نحو كبير».

وهدد الحوثيون الأحد «برد قوي وفعال» بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى خلال الليل، ما أدى إلى تصعيد التوتر. وقالت الولايات المتحدة في وقت لاحق إنها أسقطت صاروخاً أُطلق على إحدى سفنها من مناطق الحوثيين في اليمن.

وابتعد عدد من مالكي الناقلات عن البحر الأحمر وغيرت عدة ناقلات مسارها يوم الجمعة بعد الضربات، على الرغم من أن المتعاملين ما زالوا يراقبون رد فعل إيران وتأثيره على الشحنات في مضيق هرمز، أهم ممر للنفط في العالم.



وقال محللو «غولدمان ساكس» في مذكرة: «لمّا كان الصراع في الشرق الأوسط لا يؤثر حالياً على إنتاج النفط، فإن علاوة المخاطر الجيوسياسية المسعرة بأسعار النفط تبدو الآن متواضعة بناء على التقلبات الضمنية في الخيارات».

وأضافوا: «على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتحقق ذلك من وجهة نظرنا، فإننا نقدر أن أسعار النفط سترتفع بنسبة 20 في المائة في الشهر الأول من توقف الملاحة في مضيق هرمز، وقد تتضاعف مؤقتاً في حالة تمديد التوقف وهو احتمال أقل».

وفي ليبيا، هدد المحتجون على الفساد بإغلاق منشأتين أخريين للنفط والغاز بعد إغلاق حقل الشرارة الذي ينتج 300 ألف برميل يومياً في السابع من يناير (كانون الثاني).

وفي الولايات المتحدة استعدت شركات الطاقة والغاز الطبيعي لموجة البرد الشديدة التي من المتوقع أن تتسبب في طلب قياسي على الغاز مع خفض الإمدادات بسبب حالة التجمد التي أصبحت عليها الآبار.