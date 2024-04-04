راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة يوزع كعك العيد على الأسر الأكثر احتياجا

شارك القمص يؤانس اديب راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بالغردقة فرحة المسلمين بقدوم عيد الفطر المبارك

حيث قام راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك بشراء عشرات من علب كعك العيد لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجا مع قرب حلول عيد الفطر المبارك لإدخال البهجة عليهم، مثلما أدخل البهجة على الكثير منهم بتوزيع كراتين رمضان بداية الشهر الكريم

كما قام بتعليق فانوس وزينة رمضان على باب مطرانية الأقباط الكاثوليك فى الغردقة.

واعتاد القمص يؤانس اديب راعى كنيسة الأقباط الكاثوليك فى الغردقة، إن يشارك فى تلك المناسبات بكل حب وود ويتمنى أن يكون كل اطياف الشعب المصرى بخير ومودة وحب دائما

كما قال نحن دائما ما بينا ميثاق الحب والإخاء، مؤكدا على أن مشاركته فى تلك المناسبات تفرحه أكثر من غيره.

واضاف احنا بنعمل عادات سنوية ربنا ما يقطعها لينا بتفرحنا قبل ما تفرح الناس.. والناس بتستنا كعك العيد مننا محبه زى ما بتستنا نعلق فانوس رمضان على الكنيسة كل سنه قبل رمضان

كما قال أن أصدقائه وأهله وجيرانه يدخلون عليه الفرحة والسرور خلال عيده، وأنه يكون سعيد بكل تلك المناسبات ويشارك فيها بقلب وبود داعيا الله أن تكون مصر دائما بقيادة الرئيس السيسى على قلب رجل واحد وأن يبعد الله عنها الفتن.

تعليق زينة رمضان

جدير بالذكر أن القمص يؤنس أديب يحرص على تعليق زينة رمضان وسط حالة من الفرحة من جيرانه والعاملين فى الكنيسة وغيرها من المشاهدين للقمص أثناء تعليق الزينة والتى تعد للمرة الخامسة على التوالى.

وقال القمص يؤنس أديب، إنه ينتظر قدوم شهر رمضان الكريم، أن تعليق الزينة والفانوس، كنوع من الفرحة بالشهر الكريم وكذلك كمشاركة للإخوة المسلمين، وأن هذا شيء ليس بجديد وأنه يقوم بتعليق الفانوس والزينة بمقر الكنيسة كل عام، وهذه المره الخامسة على التوالى.

كما كان يحرص دائما على المشاركة بالاحتفالات الدينية المختلفة، مثل مولد النبوى الشريف، حيث يقوم كل عام بشراء حلوى المولد ويختار فئة معينة لتوزيعها عليهم وإدخال البهجة والسرور عليهم بمناسبة مولد رسول الإنسانية.

كما يقوم خلال عيد الاضحى بشراء خروف العيد من أحد شوادر بيع الأضاحى ويقوم بذبحه وتوزيعه على الأسر الأكثر احتياجا.