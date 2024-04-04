رمضان زمان

سنوات طويلة مرت وما زالت فوازير الفنانة الاستعراضية نيللى عالقة فى الأذهان منذ فوازير «صورة وفزورتين» عام 1976، حتى فوازير «الخاطبة» 1981، من ذكريات شهر رمضان فى الزمن الجميل وتعرض قناة ماسبيرو زمان حاليا فوازير نيللى 1978، وكانت بعنوان «يا مساء الفوازير» حول النساء الشهيرات فى التاريخ.

الجيل السابق ما زال يذكر فوازير «التومبكة» و«عروستى» هذه الفوازير كانت محل إعجاب الملايين، استعراضات رائعة للفنان حسن عفيفى، ألحان كمال الطويل وحلمى بكر، بإبداع المخرج الراحل فهمى عبدالحميد، كانت من علامات الشهر الكريم، عادت نيللى للفوازير مع مطلع التسعينيات ولم تكن بنفس الروعة بحكم الزمن حينما توقفت نيللى ظهرت فوازير «فطوطة» لسمير غانم وفوازير شيريهان بعد ذلك تجارب غير موفقة تماما واختفت فوازير رمضان مرت أكثر من أربعة عقود ومازالت فوازير نيللى إبداعا من نوع خاص جدا كانت ومازالت موضع إعجاب الكبار والصغار، كانت بحق فنا استعراضيا غاية الرقى والإبداع اختفى أصلا فن الاستعراض وأصبحت الفوازير من علامات الماضى ويبدو من الصعب عودتها أخيرا، وفى تصريح للفنانة الكبيرة نيللى قالت إن الفنانة دنيا سمير غانم تصلح لتقديم الفوازير.. تحية للفنانة الكبيرة نيللى وفنها الذى لا يموت.