البورصة تربح 32.1 مليار جنيه في نهاية تعاملات اليوم

ارتفعت مؤشرات البورصة في نهاية جلسة تعاملات اليوم الخميس بصورة جماعية مدعومة بمشتريات المستثمرين المصريين والعرب.

ربح رأس المال السوقي للأسهم 32.1 مليار جنيه، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوى 1.906.2 تريليون جنيه.

صعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 2% ليصل إلى مستوى 28506 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة ارتفاعا بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى6480 نقطة.

صعد مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 1.8% ليغلق عند مستوى 9229 نقطة.

اتجهت تعاملات المصريين والعرب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 432 مليون جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين الأجانب وسط تداولات 3.2 مليار جنيه.