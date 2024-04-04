ضبط شخص سرق 2 مليون جنيه من داخل سيارة أحد المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" فى منطقة الظاهر لقيامه بسرقة مبلغ 2 مليون جنيه من داخل سيارة أحد المواطنين حال توقفها بدائرة القسم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بإنفاقه جزء من المبلغ المالى، وتم بإرشاده ضبط باقى المبلغ المستولى عليه.

ونجحت الأجهزة الأمنية بالقاهرة من ضبط شخصين "لهما معلومات جنائية" حال استقلالهما دراجة نارية "تروسيكل" بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهما (كمية من حديد التسليح ومواسير حديدية مجهولة المصدر)، وبمواجهة المتهمين اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل أحد المواقع الإنشائية بدائرة القسم، وباستدعاء مدير الموقع المشار إليه.. تعرف على المسروقات وإتهمهما بسرقتها.

وفى سياق اخر شهدت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، اليوم الخميس، تشديدات أمنية مكثفة قبل البدء في جلسة محاكمة المتهمين بقضية قتل اللواء اليمني حسن العبيدي، المسؤول العسكري اليمني، وسط انتشار أمني مكثف، ووصلت أسرة اللواء اليمني إلى ساحة المحكمة لحضور جلسة محاكمة المتهمين.

كانت قد وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة القتل مع سبق الإصرار والترصد المقترن بالسرقة بالإكراه، داخل شقة مستأجرة بمنطقة بولاق الدكرور، فضلاً عن حيازتهم أسلحة نارية وبيضاء، بعد إحالة أوراق متهم بالجلسة الماضية للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه.

قتل اللواء العبيدي رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمين من الأول إلى الرابع قتلوا اللواء «العبيدي» 50 سنة، رئيس دائرة التصنيع بوزارة الدفاع اليمنية داخل شقته بفيصل في الجيزة، عمدًا مع سبق الإصرار وسرقوه، بعدما بيَّتوا النية وعقدوا العزم المصمم على ذلك، بأن أعدوا لذلك عقارًا مهدئًا «الكلوازبين«»، وسلاحًا أبيض «مطواة»، إذ شاركتهم المتهمة الخامسة في إخفاء جزء من المسروقات.

وبينت تحقيقات النيابة أن المتهمتين الثالثة والرابعة وضعتا مخدرًا للمجني عليه بمشروب لشلِّ حركته، ليتمكن المتهمان الأول والثاني من الدخول لمسكنه وتهديده بسلاح أبيض إلا أنه قاومهما فوثقوه بالحبال «من القدمين واليدين» وأسقطوه أرضًا وتناوبوا على ضربه حتى سقط قتيلاً، مشيرة إلى أن المتهمين استولوا على (مبالغ مالية عملات أجنبية ومحلية - بعض المقتنيات والمتعلقات الشخصية).