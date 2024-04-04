مدرس جامعي يقترح 5 نماذج لشعار محافظة قنا ضمن مشروع الهوية البصرية

اقترح الدكتور إبراهيم دسوقي المدرس المساعد بكلية التربية النوعية بجامعة جنوب الوادي، متطوعًا، 5 نماذج لشعار محافظة قنا الجديد، ضمن مشروع الهوية البصرية للمحافظة.

قال دسوقي، إن التصميم المقترح لشعار الهُوية البصرية لمحافظة قنا، يحمل دلالات ورموز لها معانيها يفسرها كل حرف من كلمة "قنا"، حيث يرمز حرف ال "ق" إلى الحضارة؛ ويمثل بوابة لمعبد دندرة أحد المعالم المصرية القديمة بمحافظة قنا.

أما حرف الـ "ن" فيمثل التراث، حيث يمثل الفخار القنائي كأحد أهم الحرف التراثية بمحافظة قنا، وبداخله رمز المنجل .

الذي يرمز إلى واقعة "البارود" في 3 مارس 1799 وهي ذكرى انتصار شعب قنا على الفرنسيين في معركة نجع البارود.

د. إبراهيم دسوقي

بينما يرمز "الترس" الرابط بين حرف "النون" وحرف "الألف" إلى الصناعة، فالترس يمثل صناعة الألومونيوم والسكر كأبرز الصناعات التي تشتهر بها المحافظة، بينما يرمز حرف "الألف" إلى الصناعة، ويمثل قصب السكر أحد أهم المحاصيل الزراعية بالمحافظة .

وأوضح المدرس المساعد بكلية التربية الفنية، أن طبيعة الهوية البصرية لمحافظة قنا وكيفية تمثيلها يعتمد بشكل أساسي على السيميولوجيا البصرية لثقافة وتراث وفلكلور المحافظة.

وتابع وعلى هذا الأساس فإن الحفاظ على الرموز والدلالات البصرية في شكل الهوية البصرية لمحافظة قنا يثري الهوية القنائية، وهنا تكمن محاولة اختزال هوية محافظة قنا بكل ما تحتويه من معالم وثقافة وتراث وفولكلور في تمثيل مرئي يخلق هوية بصرية محددة.

وأبرز أن محافظة قنا تجمع بين الأصالة والمعاصرة في منابعها التي تربط بين الحاضر والماضي فهي تقع على مفترق طرق الحضارات المصرية.

وهناك العديد من الوجهات الهامة والملهمة في محافظة قنا والتي تتسم بمميزات فريدة يمكن استغلالها لتجسيد الصورة الكاملة لهوية محافظة قنا التاريخية والتراثية والثقافية، والتي لها دور فعال في تحسين القيمة الحضارية للمدينة.

ويُشار إلى أن دسوقي، هو أحد المتخصصين فى هذا المجال، إذ حصل على درجة الماجستير في عام ٢٠٢٠ عن رسالته المعنونة: الهُوية البصرية لمحافظة قنا كمدخل لاستلهام نوافير خزفية معاصرة.

أزمة بسبب الشعار:

وخلال الأسابيع الماضية برزت أزمة بشأن شعار المحافظة الجديد المُقترح ضمن مشروع الهوية البصرية، إذ صادف الشعار المُقترح موجات من الإنتقادات عبر شبكات التواصل الإجتماعي، وإضطرت المحافظة إلى إصدار بيانًا للرد والتوضيح.

أبرزت فيه أن الشعار المُقترح ليس نهائيًا رغم إنه تم تصميمه من قبل أساتذة بجامعة جنوب الوادي، وأن الشعار لابد عن يعبر عن خصائص الإقليم، وحثت المواطنين ممن لديهم مقترحات التقدم بها إلى المحافظة.