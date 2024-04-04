مدينة الأمل بقنا.. ملف مزمن يحتاج لحل عاجل

تعد مدينة الأمل المزمع إقامتها بصحراء قرية هو التابعة لمحافظة قنا واحده من المدن التى جرى تخصيص أراضيها منذ أكثر من ٢٣ عاماً مضت، طيله تلك المدة لم يرى هذا المشروع النور إلى الآن، بالرغم مما تعانيه مراكز شمال المحافظة بالتحديد من تكدس وزحام جعل اسعار الشقق والمبانى السكنية تصل لأرقام عالية. ومنذ ان استلم اللواء أشرف الداودي مهام عمله كمحافظا لقنا بدأت ثمة تحركات لاحياء المشروع، بدأت بعمل المخطط العام للمدينة، بالإضافة لتسعير متر الارض شامل المرافق والخدمات بواقع ١٢٠٠ جنية للمتر الواحد، بعدما تم تخصيصه فى السابق فى عام ١٩٩٠ بواقع ٥٠ قرش للمتر، وجرى تسديد دفعتين من قبل أعضاء الجمعيات من سعر الأرض إلى الآن.

كما أن خطوات تنفيذ المشروع تسير ببط وباقل مما تم الإعلان عليه من قبل، فإلى اليوم لم يتم إنجاز اى من خدمات المدينة كبنية تحتيه او مرافق او حتى تسوية وتمهيد اراضيها، بالرغم من تسليم المحافظ عقود مدينة الامل لعددآ من المنتفعين منذ أيام قليلة.

يقول المهندس عثمان السيد، ان المشروع من بدايته توجد به أخطاء فى التصميم العام للمدينة، وكان يتوجب على المحافظة والجهات المعنية كوزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية مراجعة مقترح التصميم الذى اعده احد المكاتب الاستشارية بقنا قبل اعتماده وتنفيذ على الأرض.

وأوضح عثمان، أن التسوية والتمهيد جرى اسنادها لشركات بعينها بمبالغ كبيرة ولم يتم إنجاز شيء من تلك الأعمال إلى الآن، مطالباً الجهات المعنية بمراجعة كافة المناقصات التى جرت بالمدينة، وعلى أى اساس تم اختيار تلك الشركات وباقى العروض المقدمة.

وأضاف عبد الرحيم محمود ان حلم مدينة الأمل لم يرى النور إلى الآن، قائلا : من يتحمل تكلفة ارتفاع أسعار مواد البناء من عام ١٩٩٠ وإلى الآن، من يتحمل تكلفة ارتفاع أسعار مواد البناء مرة أخرى منذ أن تم دفع اول قسط وثانى قسط للمدينة ولم يتم انجاز البنية التحتية لها إلى الآن بالرغم من دفع المواطنين ٢٠ ٪ من ثمن الأراضى.

وأوضح محمود ان هذا التأخير تتحمله المحافظة وحدها، ولكن يدفع ثمنه أعضاء جمعيات الإسكان وحدهم، مضيفاً اننا نرى مدن بأكملها تم الانتهاء منها فى غضون سنتين وثلاثة، إلى أن الأمر فى مدينة الأمل يسير على العكس.

وذكر عبد الرحمن محمد، أن هناك إهمال وتراخى فى تنفيذ أعمال المرافق والبنية التحتية للمدينة من الشركات التى اوكل إليها المشروع ، بالإضافة لوجود انخفاضات حاده تصل إلى أكثر من ٥ أمتار فى مستويات الأرض خاصة فى المجاورات الأخيرة من المدينة، وهو ما وعدت المحافظة بتمهيده وتسويته، وهو ما لم يتم إنجازه إلى الآن.