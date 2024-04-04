بيطري الشرقية: تحصين 189 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

قال اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي، مدير مديرية الطب البيطري بالشرقية، إنه في إطار الحملة القومية الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت أعمالها في ١٩ مارس ٢٠٢٤م، قامت المديرية عن طريق (١٨٠ ) لجنة بتحصين ( ١٨٨ ألف و٦٩٢ ) رأس ماشية مابين تحصين ( ٩٦ ألف و ٨١) رأس ماشـية، للوقاية من مرض الحمى القلاعية، و (٩٢ ألف و ٦١١ ) رأس ماشية للوقاية من مرض حمى الوادي المتصدع، وترقيم وتسجيل (٤٣٩٤) رأس ماشية.

وأكدت أن المديرية قامت بزيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية عن أهمية التحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، وتم عقد (١٢٥٠) ندوة و جولة إرشادية، وتسيير سيارات إرشادية متنقلة بين القرى لتعريف المربين بالمرضين وأعراضهما، ومدى خطورتهما على الثروة الحيوانية، وأهمية التحصين بصورة دورية، لتجنب إصابة الحيوانات بالمرضين، وتقليل الخسائر الناتجة.

وتيسيرا على المواطنين، أضاف مدير مديرية الطب البيطري أن لجان التحصين باشرت عملها في المقار المعدة لها أو بالانتقال إلى المربين بمنازلهم للتحصين وترقيم الحيوانات، مشيداً بإقبال المواطنين للحملة نظرا لزيادة الوعي البيطري لديهم بخطورة المرض والأهمية القصوى للتحصين، وذلك لتحقيق أهداف الحملة القومية للحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة وزيادة إنتاجيتها.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية، وتوفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية لوقايتها من الأمراض، والعمل على زيادة إنتاجيتها لتلبية احتياجات السوق المحلي، مشدداً على ضرورة تكثيف حملات تحصين الماشية، ومرور الفرق الطبية البيطرية على أصحاب المزارع والمربين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، للوقاية من مرضى الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على الثروة الحيوانية.

وفي سياق متصل، تمكنت المديرية وخلال حملة تفتيشية من ضبط ٦٣ عبوة لـ ٢٤ صنف ما بين أدوية مخالفة ومحظورة ومنتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، و١٠ آلاف جرعة تحصين دواجن منتهية الصلاحية، وتم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفات المضبوطة، والتحفظ على الأدوية المخالفة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.