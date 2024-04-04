اليوم.. محاكمة 7 متهمين بإنهاء حياة شخص والشروع في قتل آخرين بالوراق

تواصل محكمة جنايات جنوب الجيزة، اليوم الخميس، محاكمة 7 متهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله وآخر، بسبب خلافات سابقة بينهم، بمنطقة الوراق.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، وعضوية المستشارين مختار عنصيل سالم، ووائل رجب سيد، وأمانة سر عبدالعزيز مناع.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5349 لسنة 2023 جنايات الوراق، للمتهمين "ع. م"، 22 سنة، صاحب محل ملابس، "س. س"، 23 سنة، سمكري سيارات، "ح. ي"، 25 سنة، ميكانيكي موتسيكلات، "ك. أ"، 19 سنة، ميكانيكي، "ي. م"، 20 سنة، تاجر مواشي، "د.ش"، 22 سنة، مبلط سيراميك، "م. م"، 40 سنة، صاحب مطبعة، أنهم في يوم 13 أبريل 2023، قتلوا عمدًا المجني عليه "ص. ع"، مع سبق الإصرار والترصد، وذلك على إثر خلافات سابقة بين المتهم الأول والمجني عليه.

واستعان بباقي المتهمين وبيتوا النية وعقدوا العزم على إزهاق روح المجني عليه، وأعدوا لذلك أسلحة نارية، وما إن ظفروا بالمجني عليه بالطريق العام حتى انهالوا عليه بإطلاق وابل من الأعيرة النارية صوبه محدثين إصابته التي أودت بحياته.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين في ذات الزمان والمكان، شرعوا في قتل نجل المجني عليهما "محمد"، و"تامر. س"، عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على قتل المجني عليه الأول، وما إن ظفروا به وبرفقته نجله وآخر حتى أطلقوا صوبه وابلًا من الأعيرة النارية عالمين بنتيجتها الاحتمالية قابلين إياها، إلا أنه خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركة نجل المجني عليه بالعلاج، وفرار الآخر.



وبينت التحقيقات أن المتهمين أتلفوا عمدًا السيارة المملوكة لنجل المجني عليه المقتول، والذي ترتب عليه ضرر مالي، كما حاز المتهمون وأحرزوا أسلحة نارية "فردين، بندقية" خرطوش وذخائر مما تستخدم على السلاح الناري بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة.

وفى سياق اخر قررت النيابة العامة فى أسوان حبس المتهمين، بتخصيص ورشة لتصنيع الذهب الخام، وذلك بمنطقة وادى خريت بمركز نصر النوبة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى مدير أمن أسوان، إخطارا من مأمور مركز نصر النوبة، يفيد بضبط مجموعة من المتهمين بتخصيص ورشة بمنطقة خريت لدمغ الذهب وتصنيعة بالمخالفة القانونية، والعثور علي مبلغ مالي قدر بـ مليون 175 ألف جنيه و 900 جرام من الذهب.

تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحضر بالواقعة وبالعرض علي النيابة قررت حبس المتهمين 4 أيام علي ذمة التحقيق.