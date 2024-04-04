تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لصدام تشيلسي الليلة

يحل فريق مانشستر يونايتد بقيادة مدربه الهولندي إيريك، ضيفا ثقيلا علي نظيره فريق تشيلسي، في المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الجولة ال31 من الدوري الإنجليزي والتي يحتضنها ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

من المقرر ان تقام مباراة تشيلسي ومانشستر يونايتد في تمام الساعة التاسعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة، العاشرة والربع بتوقيت مكة المكرمة.

وستنقل المباراة على قناة بي إن سبورتس 1، وسيعلق عليها المعلق الرياضي حفيظ الدراجي.

تشكيل مانشستر يونايتد المتوقع لمواجهة تشيلسي الليلة

حارس المرمى: أندريه أونانا

وفي الدفاع: ديوجو دالوت- هاري ماجواير- ليساندرو مارتينيز- أرون بيساكا

خط الوسط: سكوت مكتوميناي- كوبي ماينو- برونو فرنانديش- مايسون ماونت

وفي الهجوم: ماركوس راشفورد - راسموس هويلوند

تصريحات إيريك تين هاج المدير الفني لمانشستر

وقال إريك تين هاج في المؤتمر الصحفي قبل المباراة: "المواجهة ستكون متكافئة بين الفريقين، تشيلسي لديه لاعبين جيدين للغاية وبإمكانهم لعب كرة قدم رائعة وهزيمة أي فريق".

وأوضح: "نحن نعاني من نقص كبير في خط الدفاع لكن علينا التعامل مع ذلك، ‏نأمل أن تنتهي معاناتنا مع الإصابات، جميع الأندية تعاني من الإصابات بسبب حدة المواجهات وزيادة عدد المباريات الدولية".