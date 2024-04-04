عبد الجليل: أؤيد إقامة مباراة الأهلي والزمالك بالسعودية

أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن النادي الإسماعيلي يمتلك لاعبين جيدين، وعلى الجماهير الصبر خلال الفترة الحالية لتحقيق نتائج جيدة، مشيرًا إلى أن الفريق لديه عناصر جيدة، وحقق فوزًا هاما أمام الإسماعيلي.

وقال عبدالجليل في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "أنا مؤيد لإقامة لقاء الأهلي والزمالك في الدوري المصري بالسعودية، من أجل وجود مزيد من المداخيل المالية للأندية، وفي السابق كنا نخوض مواجهات اعتزال خارج مصر مقابل المال".

وأضاف: "هناك تخطيط لدورة عالمية في السعودية بين الأهلي والزمالك والهلال والنصر و4 فرق آخرى من أوروبا، وهذا هو التخطيط الرائع من أجل جلب المزيد من الأموال".

وتطرق عبدالجليل للحديث عن لقاء الأهلي ضد سيمبا التنزاني، وقال: "عبدالحق بن شيخة ليس لديه ما يخسره، وفريق سيمبا جيد، ويجب أن يحسم الأهلي اللقاء من الشوط الأول، لست قلق من تلك المواجهة خصوصا بعد الفوز في الذهاب بهدف نظيف رغم كم الاصابات ومعاناة اللاعبين من الارهاق، وسيتواجد جماهير كبيرة في استاد القاهرة لدعم اللاعبين".

وتابع: "طارق حامد كان هناك اعتراض عليه لعدم الانضمام لمنتخب مصر، لكنه عندما كان يشارك يقدم مستوى جيد، ورغم أن محمد النني بعيد حاليا عن المستوى المعهود، لكن سيكون له دورًا مع اللاعبين، وسيظل الثلاثي حجازي وصلاح والنني تواجدهم مطلب ضروري".

وأكمل: "اصبحنا نعاني في الكرة المصرية من كلمة "اشمعنى" في تطبيق اللوائح تحديدًا، الجميع يعترض بصفة مستمرة على أي قرارات، والزمالك حقه يدافع عن شيكابالا، والأهلي يدافع عن حسين الشحات رغم انه بادر بمعاقبته في البداية".

وزاد: "الشيبي سيتم ايقافه بسبب قيامه باللجوء للقضاء، ووصمة عار في تاريخ الكرة المصرية أن يصدر قرار بحبس لاعب مثل حسين الشحات بسبب اللجوء للقضاء في واقعة عوقب عليها بشكل رسمي من جانب اتحاد الكرة وناديه".

وأتم: "لم يحدث مطلقا أن يتم اللجوء للقضاء بسبب ازمة في مباراة كرة قدم، ولا اعرف ماذا سوف يستفيد اللاعب المغربي من اصدار اي احكام ضد حسين الشحات".