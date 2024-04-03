عاجل.. تعطل واتساب في جميع أنحاء العالم وتوقفه عن الاتصال

توقف تطبيق واتساب WhatsApp في جميع أنحاء العالم، مما أثر على ملياري مستخدم لخدمة المراسلة.

بدأ المستخدمون يواجهون مشكلات في الاتصال بـ واتساب WhatsApp في بلدان متعددة بعد الساعة 8 مساء اليوم الأربعاء، مع توقف الخدمة عند "الاتصال" بالنسبة للكثيرين.

يبدو أن خدمة المراسلة المملوكة لشركة Meta تواجه انقطاعًا كبيرًا في جميع أنحاء العالم.

ليس لدى واتساب WhatsApp صفحة الحالة الخاصة به، كما أنه غير مدرج في حالة الخدمة الخاصة بـ Meta أيضًا.

لا تواجه الخدمات الوصفية الأخرى مثل Facebook وInstagram وThreads أي مشكلات في الوقت الحالي، لذا فإن WhatsApp هو الوحيد الذي يتأثر بنوع ما من مشكلات الخدمة.

لا يزال بإمكانك إرسال الرسائل، ولكن لن يتم تسليمها حتى يعود WhatsApp إلى الإنترنت مرة أخرى.

يأتي انقطاع تطبيق WhatsApp بعد أسابيع قليلة من انقطاع خدمة Meta الهائل الذي أدى إلى منع المستخدمين من الوصول إلى Facebook وInstagram وMessenger وThreads.

استمر الانقطاع حوالي ساعتين ولكنه لم يؤثر على واتساب مطلقًا. من النادر أن يتأثر تطبيق WhatsApp بانقطاع الخدمة، حيث أدى آخر انقطاع كبير إلى انقطاع الخدمة لمدة ساعتين في عام 2022.