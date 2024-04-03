ذهبا لشراء ملابس العيد.. مصرع سيدة وابنتها بالغربية

لقيت سيدة وابنتها مصرعهما، بعد أن دهستهما سيارة تريلا بمنطقه كوبرى كمال في نطاق قرية الهياتم بدائرة مركز المحلة بـمحافظة الغربية، ونقلت الجثث إلى المستشفى ووضعت تحت تصرف النيابة العامة.

كانوا رايحيين يجيبوا لبس لبس العيد .. مصرع سيدة وابنتها بالغربية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديربة امن الغربية، قد تلقت إخطارا بوقوع حادث أليم بمنطقه كوبري كمال في نطاق قرية الهياتم بدائرة مركز المحلة وأنباء عن حالتي وفاة.

وانتقلت قوات الأمن إلى مكان البلاغ وتبين وفاة "رندا محمد بدر وابنتها ندى سامح بركة وذلك عند مرورهم الطريق لشراء ملابس العيد من المحلات الموجودة بالمنطقة وتم نقل الجثمانين إلى المستشفى، وتمكنت قوات الشرطة من ضبط السيارة وقائدها.

شاب ينهي حياته قفزًا في نهر النيل بالوراق

انتشلت قوات الإنقاذ النهرى بمديرية امن الجيزة ، جثة شاب غرق فى نهر النيل بمنطقة الوراق، تم انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة،وتوالت النيابة التحقيق .

كانت البداية بتلقى قسم شرطة الوراق بمديرية أمن الجيزة ، بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثة شاب بنهر النيل، وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال الجثمان ونقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

وبفحص البلاغ أمكن تحديد هويته والوصول لأسرته والتعرف على الأسباب التي دفعته للقفز في نهر النيل، وكشفت التحريات أن الجثة لشاب يعاني من مرض نفسي تخلص من حياته بالقفز في نهر النيل، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

كما كلف المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا، اليوم الأربعاء، فريق من النيابة العامة بمركز المنيا، بالتحقيق في واقعة سقوط مزارع، في بئر بالأراضي الصحراوية، غرب مركز المنيا، وكشف ملابساتها، واستدعاء شهود العيان لسماع أقوالهم.

كما كلف المحامي العام الأول، الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، العمل على استخراج جثة المفقود من أسفل الأنقاض، وكلف الأجهزة التنفيذية بالتحري عن الواقعة، وتحديد مدي وجود شبهه جنائية من عدمه.

فيما كشف مشايخ عرب بالمنطقة، صعوبة الوصول للمفقود، أسفل انقاد البئر، لكون المنطقة حجرية، لعدم تناسب المعدات المستخدمة بالمنطقة، وطالبوا بتوفير معدات ثقيلة يتم استخدامها في أعمال الأنفاق.