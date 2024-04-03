كاريزما

الأربعاء 03/أبريل/2024 - 05:58 م 4/3/2024 5:58:29 PM

أتجاوز عن أى سلبيات فى الأداء التمثيلى لبعض الفنانين، أو فى استخدام الأدوات والتجهيزات الفنية الحديثة؛ أعبر كل هذا فى مسلسل (مليحة) الذى يعرض فى النصف الثانى من شهر رمضان - خلال خمس عشرة حلقة - ويستعرض تطورات الأوضاع فى الأرض المحتلة فى فترة زمنية صعبة.. كتبت الدراما رشا الجزار وأخرجها المبدع الجاد عمرو عرفة تدور الاحداث حول أسرة من أصول فلسطينية تعيش فى السلوم ولكن بعد الاضطرابات السياسية التى عاشتها ليبيا؛ تضطر للعودة مرة أخرى إلى غزة عن طريق مصر وتواجه صعوبات متتالية فالفتاة مليحة رحلت عن أرضها مع أحداث انتفاضة عام 2000 بعد أن دمر الاحتلال الإسرائيلى منزلها وتقرر العيش مع جديها فى ليبيا ولكن لا تستطيع العيش بعيدا عن أرضها وتستفر إلى غزة بعد احداث ليبيا عام 2012.

المخرج عمرو عرفة تمكن بحرفية وخبرة أن يتجاوز حدود المكان ويعدو إلى حيث مواقع الأحداث الدامية غير المسبوقة على مدى التاريخ؛ وفيها يتحدى المستعمر كل القوى العالمية ومن خلال الابادة الجماعية يحاول الوصول إلى تحقيق تنفيذ مشروع الخريطة المزيفة للدولة المزعومة.

المسلسل نجح أيضا فى تحقيق تكتل عربى فنى ميرفت أمين تلعب شخصية حنان ومحمد دياب يلعب شخصية ادهم وأشرف زكى يلعب شخصية صالح وحنان سليمان تلعب شخصية نوال والفلسطينية سيرين خاس تلعب شخصية مليحة وسيليا تلعب شخصية مليحة فى طفولتها.. الممثل الأردنى مروان عايش يلعب دور عمار واللبنانية ديانا رحمة تلعب شخصية الطاف.

وهكذا تمكن عمرو عرفة من إحياء القضية الأم التى تعيش فى دمائنا. من أهم الأحداث التى ركز عليها مذابح خان يونس وكان سباقا فى تقديمها خلال عمل درامى، وكذلك عرض انتفاضة الأقصى الخالدة فى السابع من أكتوبر الماضى، والتى حركت القضية الفلسطينية بعد ركود طويل كاد أن يستقر معه الكثير من الثوابت الوطنية وبالتالى تموت كثير من طموحات وكفاح الأجيال. المسلسل التزم شجاعة وصمود الشعب العربى فى المقاومة. واحسب أن هذا العمل الرائع جاء موعده ليلبى عند المجتمع الدولى أحلاما كانت غائبة؛ وربما كان هذا المجتمع الدولى - يتعمد تغييب القضية حتى مرحلة الغيبوبة والموات..

يشرفنا هذا المسلسل وهو أول عمل درامى يتصدى للقضية بشجاعة دون مواربة أو تقليل من خطر. وتسعدنى ردود الأفعال السريعة التى أعلنتها إسرائيل خاصة أن يديعوت أحرونوت - الصحيفة الاسرائيلية الأولى استاءت من العمل ومن فيه ووصفته بالكارثة.

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