ضبط وإعدام أغذية وغلق 2 مطحن غير مرخص بالزقازيق

شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالشرقية، اليوم الأربعاء، حملة مكثفة بالتنسيق مع مدير الإدارة الصحية بالزقازيق ومفتشي مكتب الأغذية بالإدارة الصحية، استهدفت المرور على المنشآت الغذائية ومطاحن الدقيق بمركز ومدينة الزقازيق.

يأتي ذلك تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وتعليمات الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية، والضرب بيد من حديد علي المخالفين، لضمان وصول غذاء آمن، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

وتمكنت الحملة من ضبط ٢ مطحن دقيق بمركز ومدينة الزقازيق، بهما نقص شديد في الاشتراطات الصحية، ويعملان بدون ترخيص، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المطاحن لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة للمواطنين.

حيث تم ضبط ٢.٥ طن دقيق استخراج ٧٢٪ لسوء التخزين، وإعدام طن أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، كما سحب ٢ عينة أغذية وإرسالها للمعامل لبيان من مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأنه تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات المضبوطة، وتحرير ٢ محضر جنحة صحية للمخالفات بمركز الشرطة بالزقازيق.

وأكد الدكتور هشام مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إستمرار الحملات المكثفة لمفتشي الأغذية على مختلف المنشآت الغذائية والأسواق بالمحافظة، حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين، مقدماً الشكر لمدير الإدارة الصحية بالزقازيق، ولمفتشي الأغذية على المجهود المبذول لصالح المواطنين بمحافظة الشرقية.

وفي سياق متصل، تم تحرير ٦ محاضر مخالفة وضبط طن و ٥٦٨ كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية وكبده مجمدة وأسماك مجمدة مجهولة المصدر و غير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم عمل المحاضر اللازمة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر.

ووجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض وشوادر بيع الأسماك واللحوم ومحلات الجزارة ومحلات بيع الأسماك والمطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية، والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين لضبط سوق اللحوم و الدواجن والأسماك.