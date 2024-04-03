نقيب المحامين يهنئ السيسي على أداء اليمين لفترة رئاسية جديدة

تقدم عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، بالتهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة.



وقد أرسل نقيب المحامين، برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس السيسي جاء فيها «فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بالأصالة عن نفسي، وبالنيابة عن مجلس النقابة العامة للمحامين ، أتقدم لفخامتكم بخالص التهاني وأصدق الأمنيات بمناسبة مراسم آداء فخامتكم اليمين الدستورية، رئيساً لجمهورية مصر العربية لولاية جديدة ، في بداية رسمية لجمهورية جديدة، نتطلع فيها معكم وبكم إلى مستقبل أفضل للوطن وأبنائه، على طريق استكمال مسيرة العطاء والبناء والتنمية في مواجهة كافة التحديات الإقليمية والدولية، في ظل قيادتكم الحكيمة والرشيدة التي استعادت فيها البلاد أمنها وسكينتها.

ويسعدني ويشرفني بهذه المناسبة التاريخية أن أعبر لكم باسم جموع المحامين في مصر، وبصفتي رئيساً لاتحاد المحامين العرب ، عن أصدق التهاني المقرونة بخالص الدعاء إلى الله عز وجل أن يكون النجاح والتوفيق حليفكم ، لتبقى أعمالكم شاهدة على عظمة ما قدمتموه لمصرنا الغالية.

أدام الله عليكم الصحة والعافية، وأعانكم على مسئولياتكم الجسام ، وحفظ الله مصر وجعل رايتها خفاقة بين بلاد العالم أجمعين».

في وقت سابق، ترأس عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم السبت، أول جلسة لحلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، التي عقدت في النادي النهري للمحامين بالمعادي، وذلك بعد فوزه في الانتخابات التي جرت يوم 23/3/2024، على منصب النقيب وعضوية المجلس.

في بداية كلمته عبر نقيب المحامين عن سعادته لوجوده بين أبناءه المحامين الجدد، وترأسه لجلسات حلف اليمين القانونية للأعضاء الجدد، مقدمًا لهم التهنئة بمناسبة انضمامهم لنقابة المحامين.

وتقدم عبدالحليم علام، بالتهنئة إلى أعضاء مجلس نقابة المحامين الجديد، قائلًا: « أهنئ كل زملائي في أعضاء مجلس النقابة الجديد، وأتمنى أن يؤدي المجلس الجديد دوره ويعمل لصالح الجمعية العمومية، مؤكدًا أنه يقدر ويحترم كل اختيارات الجمعية العمومية».

وأضاف، أن بعد جلسة حلف اليمين ينتقل كل منكم من مرحلة الطالب إلى مرحلة المحامي الذي يطلق عليه لقب أستاذ، ويطبق عليه قانون المحاماة، متابعًا: «أنتم الآن تمثلون رسالة سامية ألا وهي مهنة المحاماة، فيجب أن تحسنوا أدائها».

وطالب نقيب المحامين من الأعضاء الجدد، بضرورة الاهتمام بالقراءة وكثرة الإطلاع، وذلك لإثراء الثقافة العامة عندهم، وحثهم على ضرورة الالتحاق بمكاتب المحامين للتعلم والتدرب بشكل عملي سليم، وأن يهتم المحام بقراءة القضية أكثر من مرة لفهمها بالشكل الصحيح.

واستكمل:« المحامي مبدع، والقاضي مرجح؛ فهو الذي يعد صحيفة الدعوى، ومذكرات الدفاع، ويقدم للقاضي كافة الأسانيد والنصوص القانونية التي تنطبق على الواقعة التي يترافع فيها، والقاضي مرجح لما يسمع ويقدم أمامه».

وحث عبدالحليم علام، الأعضاء الجدد، على ضرورة التحلي بحسن الخلق، والحفاظ على حسن المظهر، وأن يؤدي المحامي مهنته بكل شرف وأمانة، وأن يتبع الطرق القانونية الصحيحة في أداء رسالته، وأن يهتم بتطوير نفسه في شتى مجالات المعرفة.

ووجه، الأعضاء الجدد بضرورة قراءة قانون المحاماة، حتى يتمكنوا من معرفة واجباتهم وحقوقهم، فقانون المحاماة هو دستور المحامي الذي ينظم كل معاملات المحامي مع كل مؤسسات الدولة.

حضر جلسة حلف اليمين من أعضاء المجلس، «أبوبكر ضوة، محمود الداخلي، عمر هريدي، محمد الكسار، محمد كركاب، محمد راضي مسعود، ممدوح عبدالعال، ربيع الملواني».