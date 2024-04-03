تسير 7 قوافل طبية بالمناطق النائية والريفية بالإسكندرية

تقدم كشف و علاج مجانى

بدأت مديرية الصحة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، تنفيذ خطة شهر أبريل ، بتسيير 7 قوافل طبية تشمل جميع التخصصات الطبية , لضمان وصول الخدمات الصحية لجميع أنحاء محافظة الاسكندرية و خاصة فى المناطق الريفية و الصحراوية و النائية , طبقا لمواعيد محددة , لمواعيد محددة ، حيث تقام يوم ( ١ أبريل) قافلة طبية بوحدة أبيس ١٠ بنطاق حي وسط ، كما تقام أيضًا يومي (٢-٣ أبريل) قافلة طبية بوحدة قرداحي بنطاق حي المنتزه، وتقام يومي (١٤-١٥)قافلة طبية بوحدة خالد بن الوليد بنطاق حي العامرية، وتقام يومي (١٦-١٧ أبريل)قافلة طبية بوحدة بغداد بنطاق حي العامرية، ويومي (٢١-٢٢ أبريل) قافلة طبية بوحدة بنجر ٧ بنطاق مركز ومدينة برج العرب وأيضًا يومي (٢٣-٢٤ أبريل) قافلة بوحدة بنجر ٢٠ بنطاق مركز ومدينة برج العرب، وتختتم مديرية الصحة شهر أبريل بقافلة طبية يومي (٣٠ أبريل- ١ مايو) بوحدة عبد الباسط بنطاق مركز ومدينة برج العرب . تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان ومحمد الشريف محافظ الإسكندرية.

أكد بيان مديرية الصحة اليوم أنه سيتم تنفيذ أولى القوافل طبقا لللجدول المواعيد و التى بدأت بتنظيم قافلة طبية بوحدة طب أسرة أبيس 10 بمنطقة وسط الطبية، وذلك في إطار مبادرة "حياة كريمة"

الكشف الطبي على ١٣٨٨ مريضا

وخلال البيان أعلنت الدكتورة غادة ندا وكيل وزارة الصحة بالإسكندرية، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على ١٣٨٨ مريضا من أهالي المنطقة وتم صرف العلاج مجانا بالكامل لهم، وتحويل ٥ حالات إلى المستشفيات التابعة للمديرية لاستكمال الفحوصات أو عمل تدخلات طبية أخرى واستصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

وأضافت ندا أن القافلة ضمت ٨ تخصصات طبية وهي الباطنة والأطفال، والأسنان، والجراحة، والعظام، والنسا وتوليد، وتنظيم الأسرة، والجلدية، والرمد، وشارك بها ٥٥ عضوا من أعضاء الفريق الطبي والمعاونين لهم بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية والوحدات التابعة لها ما بين أطباء وتمريض وصيادلة وفنيين وإداريين وعمال . و الجدير بالذ كر أن قافلة أبيس قد لاقت ترحيب كبير من الاهالى خاصة , لوجود جميع التخصصات الطبية و تقديم العلاج بالمجان .