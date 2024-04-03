تطهير شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمركز بلبيس

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إن معدات الشركة مستمرة في إجراء أعمال تطهير وصيانة شبكات وخطوط انحدار الصرف الصحي بمختلف المراكز والمدن والأحياء، لرفع كفاءتها والحفاظ على استمرارية الخدمة، وكذلك لمواجهة التقلبات الجوية وسقوط الأمطار المحتملة، ومنع تراكم مياه الأمطار بالشوارع تجنباً لإغلاقها وحدوث تكدسات مرورية بها، استعدادا لعيد الفطر المبارك.

وأوضح المهندس محمد جمال، مدير عام فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمركز ومدينة بلبيس، بأن فنيين الفرع وعماله يقوموا حاليا بأعمال الصيانة العاجلة لتطهير شبكات الصرف الصحي بشوارع المدينة، ومراجعة أغطية مطابق وغرف الصرف الصحي، وذلك بهدف الحفاظ عليها، ومنعا لحدوث أي مشاكل طارئة خلال أيام عيد الفطر المبارك.

وأكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية أن المحافظة وضعت خطة استعدادًا لعيد الفطر المبارك واحتفالات الأهالي، وذلك بعمل صيانة وتسليك بالوعات الصرف الصحي، ورفع الأتربة والمواد الصلبة منها والتركمات حتى لا تتسبب في طفح المياه ومن ثم تعمل على إعاقة حركة السيارات والمواطنين.

تجهيز الساحات لأداء صلاة عيد الفطر

وفي سياق متصل، كلف محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والاحياء بالتنسيق مع وكيل وزارة الأوقاف، لتجهيز الساحات المخصصة لأداء صلاة عيد الفطر المبارك وتكثيف حملات النظافة بالشوارع والميادين وبمحيط المساجد التي ستشهد أداء صلاة العيد، وتهيئة الأجواء المناسبة أمام المواطنين والزائرين لقضاء اجازة عيد الفطر المبارك.

حملات مرورية على الطرق الرئيسية

طالب المحافظ مدير إدارة مرور الشرقية بتكثيف الحملات المرورية والدوريات الراكبة على الطرق العامة والرئيسية للتصدي لكافة المخالفات، ومنع وقوع حوادث على الطرق وتحقيق اقصى سيولة لحركة المركبات، فضلاً عن تكثيف التواجد الأمني لرجال الشرطة وإجراءات التأمين للمنشآت الهامة والحيوية بنطاق المحافظة.

رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات

كلف المحافظ وكيل وزارة الصحة برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات ومنافذ تقديم الخدمة من خلال تواجد مديري المستشفيات، أو نوابهم على مدار الساعة، ومنع الإجازات وزيادة أعداد الفرق الطبية بالنوبتجيات والسهر وخاصة في الأقسام الحرجة كالإستقبال والطوارئ والعناية المركزة والحضانات، لسرعة التعامل مع الحالات الحرجة والطارئة.