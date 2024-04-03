باريس سان جيرمان يواصل مسلسل ضم لاعبي برشلونة

يخطط فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، التعاقد مع مدافعين اثنين من فريق برشلونة الإسباني، بنهاية الموسم الحالي 2023-2024.

وذكرت صحيفة سبورت أن إدارة باريس، تواصلت مع برشلونة للتعاقد مع جول كوندي وهيكتور فورت، اللذين يلعبان في مركز قلب الدفاع وظهير أيمن على التوالي.

وأعرب النادي الكتالوني عن استعداده لبيع كوندي، لكنه أغلق باب المفاوضات بشأن هيكتور فورت، الذي ينظر له الإدارة كإحدى الأسماء المتوقع تألقها، والانضمام إلى الفريق الأول في السنوات القادمة، تمامًا كما حدث مع يامال وبيدري وجافي وبالدي.

جول كوندي مدافع فريق برشلونة

ويمكن لـ فورت أيضًا اللعب كظهير أيسر، وقدم موسم جيد مع فريق شباب البلوجرانا، حيث سجل هدفًا وصنع 3 تمريرات حاسمة هذا الموسم، وقد ارتفعت قيمته التسويقية بشكل ملحوظ، مما جذب انتباه كشّافي الفرق الأوروبية الكبرى.

أظهر النادي الكتالوني استعداده للموافقة على بيع كوندي، إلى باريس سان جيرمان مقابل مبلغ مناسب، بعد أن أصبح مستبعدًا من قبل خطط الإدارة، بسبب تألق باو كوبارسي ورونالد أراوخو، ومن المرجح أن يوافق برشلونة على بيع اللاعب بين 20 و40 مليون يورو.

باريس سان جيرمان يتعاقد مع مواهب برشلونة

وشهدت السنوات الأخيرة جذب نادي باريس سان جيرمان للاعبي برشلونة، وبدأت القصة مع البرازيلي نيمار جونيور في عام 2017 حيث دفع النادي مبلغ 222 مليون يورو من أجل ضمه، وهي قيمة الشرط الجزائي في عقده مع برشلونة.

وبعد ذلك، تعاقد الفريق الفرنسي مع الشاب تشافي سيمونز في الصيف التالي، ومن ثم انضم البرازيلي رافينيا ألكانتارا في صيف عام، وليو ميسي في 2021 بعد نهاية عقده مع البلوجرانا، وفي بداية الموسم الحالي، جلب عثمان ديمبيلي وحارس المرمى الإسباني أرناو تيناس.

وتميزت العلاقة بين برشلونة وباريس سان جيرمان، مؤخرًا بالنزاع والعداء، وخاصة بعد انتقال نيمار.

نيمار وناصر الخليفي

وتأتي أخبار رغبة الباريسي في التعاقد مع كوندي وفورت، قبل أيام من مباراة ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بين الفريقين، والتي تُقام يوم الأربعاء 10 أبريل في ملعب حديقة الأمراء بـ العاصمة الفرنسية باريس.