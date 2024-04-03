البورصة تقلص خسائرها الصباحية إلى 5.4 مليار جنيه بنهاية تعاملات اليوم

قلصت مؤشرات البورصة، بنهاية جلسة تعاملات اليوم الأربعاء من خسائرها الصباحية مدعومة بمشتريات المستثمرين الأجانب.

وخسر رأس المال السوقي للأسهم 5.4 مليار جنيه، مقابل 19 مليار جنيه خسائر بالجلسة الصباحية، ووصلت القيمة السوقية للأسهم إلى مستوي 1.874.1 تريليون جنيه.

وصعد مؤشر إيجي أكس 30 الذي يقيس أداء أنشط ثلاثين شركة بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوي 27937 نقطة.

كما شهد مؤشر إيجي اكس 70 الذي يقيس أداء الأسهم الصغيرة والمتوسطة تراجعا بنسبة 0.52% ليغلق عند مستوى6366 نقطة.

وتراجع مؤشر إيجي اكس 100الاوسع نطاقا والذي يضم الشركات المكونة لمؤشري إيجي اكس 30 وإيجي اكس 70 بنسبة 0.69% ليغلق عند مستوى 9060 نقطة.

واتجهت تعاملات الأجانب للشراء وبلغت صافي مشترياتهم 5.4 مليار جنيه مقابل عمليات بيعيه للمستثمرين المصريين والعرب وسط تداولات 2.6 مليار جنيه.