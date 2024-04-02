فقرة تاريخية عن استشهاد محمد الدرة ووفاة ياسر عرفات وفشل عملية السلام في الحلقة 8 من "مليحة"

نوّهت الحلقة 8 من مسلسل مليحة بفقرة وثائقية عن الحدث الأكثر تأثيرًا في العالم وهو استشهاد الطفل محمد الدرة، وذلك أثناء الحديث عن الانتفاضة الفلسطينينة الثانية 2000 والتي انطلقت شرارتها عند دخول شارون إلى باحة المسجد الأقصى واعتباره منطقة غسرائيلية.

الانتفاضة الثانية واستشهاد محمد الدرة

بدأت الانتفاضة باحتجاجات ثم اشتباكات عنيفة بين المدنيين والجيش الإسرائيلي وحينها سرد الفنان سامي مغاوري قصة الشهيد محمد الدرة بأنه أول طفل يقتل أما مسمع ومرأى العالم بأجمعه حيث كان يختبىء بين أضلع والديه وراء صندوق قمامة ويلوح بيده لوقف إطلاق النار لكن الجنود الإسرائيلية لم تهتم باستغاثته وأطلقوا على ابنه النار أما أعينه وأعين العالم وكاميرات الإعلام في مشهد هو الأعنف في التاريخ.

لم يمر مشهد استشهاد محمد الدرة مرور الكرام في الأراضي الفلسطينية وقامت حركتا فتح وحماس برد عنيف داخل إسرائيل بالقيام بعمليات تفجيرية لم تفرق بين مدنيين أو جنود.

حدث إنقسام داخل الفصائل الفلسطينية آنذاك الأمر الذي استغلته إسرائيل لصالحها وأعادت احتلال المناطق التي كانت انسحبت منها تطبيقًا لاتفاقية أوسلو، ووصلت إلى الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات في رام الله وقامت بمحاصرته حتى أنهكه المرض وسافر إلى باريس للعلاج وتوفى هناك في 2004، وفي نفس العام قاموا باغتيال الشيخ أحمد ياسين مؤسس حركة حماس بعد صلاة الفجر على كرسيه المتحرك .

كما تناولت الفقرة الوثائقية في الحلقة 8 من مسلسل مليحة شرارة الانتفاضة الفلسطينية الثانية بعد دخول رئيس الوزراء الإسرائيلي ارئيل شارون وحزب الليكود بالدخول إلى باحة المسجد الأقصى في عام 2000 برفقة 1100 فرد مسلح واعتباره “منطقة إسرائيلية” الأمر الذي أثار حفيظة الفلسطينيين.

ومن هنا بدأ الفلسطينيون بالدفاع عن الحرم القدسي برمي الحجارة على الشرطة الإسرئايلية التي ردت بقنابل غاز مسيل للدموع والرصاص مما أدى إلى مقتل العشرات وإصابة المئات .

يدخل مسلسل مليحة في ماراثون النصف الثاني من دراما رمضان 2024، وهو أول عمل يتناول قضية النزوح الفلسطيني بالتزامن مع أحداث طوفان الأقصى.

فقرات وثائقية لتاريخ فلسطين قبل حلقات “مليحة”

تتضمن بداية كل حلقة من مليحة تاريخيات وثائقية هامة من النزاع الفلسطيني الإسرائيلي وكيف احتل اليهود أرض فلسطين، ولحظات فارقة في دفاع الفلسطينين عن أراضيهم على مدار أكثر من نصف قرن.

موعد عرض حلقات مسلسل مليحة

تُعرض الحلقة السابعة من مسلسل مليحة على قناة drama ON الساعة 11:30 مساء، وتعاد الساعة 8:15 صباحا.

وقناة CBC في الساعة السادسة والخمس دقائق قبل أذان المغرب، وعلى قناة الحياة 11:15 مساءً، وتعاد الساعة 8:15 صباحًا، والساعة 5:15 صباحا.

أحداث مسلسل مليحة:

تأتي أحداث المسلسل حول “مليحة” الفتاة الفلسطينية التي تقوم بدورها الفنانة سيرين خاس، بعد تركها لوطنها بعد انتفاضة 2000 بعد تدمير منزلهم واستشهاد عدد كبير من أقاربهم وانقطاع سبل الحياة عنهم هناك، وبعد رعب الحرب وقسوتها يسافرون إلى الأراضي الليبية من أجل البحث عن سبل الحياة الطبيعية، وبعد سنوات تولد لديهم الرغبة في العودة إلى الوطن، ويتخذون طريق العودة إلى فلسطين مرورًا بمصر، وفي تلك الأثناء تتعرف مليحة على الضابط أدهم على الحدود الليبية المصرية ويواجهون بعض المصاعب في العودة إلى وطنهم نتابعها خلال حلقات المسلسل، وتتشتت الأسرة بين المكوث في مصر واستمرار قصة الحب بين أدهم ومليحة أم ستترك قلبها في مصر وتعود لوطنها .

أبطال مسلسل مليحة:

مسلسل مليحة من بطولة “مرقت أمين، دياب، أمير المصري، سيرين خاس، علي الطيب، حنان سليمان، مروان عايش"، ومن تأليف رشا الجزار، إخراج عمرو عرفة.

مسلسل مليحة.. دراما مهمة في رمضان 2024

يعتبر مسلسل مليحة من الشاشات الدرامية المهمة في رمضان 2024، لتناوله القضية الفلسطينية بالجوانب الاجتماعية والسياسية في ظل الحرب الدامية مع الكيان الصهيوني التي اشتعلت في أكتوبر 2023 حتى الآن والتي نتج عنها استشهاد أكثر من 30 ألف شهيد، ولا يزال الدمار والقصف مستمرا حتى الآن دون رحمة أو هدنة.