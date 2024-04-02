المشدد 3 سنوات للمتهمين بتزوير 33 شهادة جامعية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة المتهمين بتزوير 33 شهادة جامعية بالسجن المشدد 3 سنوات في مدينة نصر ثالث.

وجهت النيابة لهم تهمة تزوير في 33 شهادة جامعية بمدينة نصر وتمت إحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية.

زوروا 33 شهادة جامعية

كشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 3973 لسنة 2023 جنايات مدينة نصر ثالث والمقيدة برقم 3397 لسنة 2023، عن قيام المتهمين «أحمد م»، «سيد م»، «محمود ط»، «مصطفي ط»، بالتزوير في عدد 33 شهادة جامعية منسوب صدورها لأكثر من 10 جامعات، بأن قلدوا أختام شعار الجمهورية وتوقيعات العاملين والموظفين والاختام للجهات الحكومية، وذلك بأن اصطنعوا تلك الاختام، وأنشأوا حساب خاص بتطبيق على شبكة المعلوماتية على «الفيس بوك».

تم القبض على المتهمين بمواجهتهم أقروا بارتكابهم الواقعة.

ومن جهة أخرى قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار أيمن فؤاد فهمي، وعضوية المستشارين وليد أبو المعاطى محمد، وأحمد محمد محمود سعفان، وأمانة سر إيهاب سليمان حلمى، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في المواد المخدرة بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية.

وتضمن القضية رقم 23558 لسنة 2023 جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 3718 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "أحمد ع ع"، 28 سنة، سائق، ومقيم بجوار دائري باسوس، لأنه في يوم 20 / 8 / 2022، بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية حازا و احرزا جوهراً مخدراً ( الهيروين ) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

وتابع أمر الإحالة بأنه حازا و احرزا جوهراً مخدراً (الميثامفيتامين) بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز سلاحاً أبيض - مطواه - بدون مسوغ قانوني من الضرورة الحرفية أو الشخصية على النحو المبين بالتحقيقات.

وفى سياق ذاته عاقبت محكمة جنايات بولاق الدكرور ، فرد أمن ، بالسجن 6 سنوات لاتهامه بتهديد موظفة عن طريق نشر صور خاصة لها حال عدم سدادها مبالغ مالية.

صدر القرار برئاسة المستشار منتصر أحمد الكحك،وعضوية المستشارين دكتور محمد حلمي حسان ، ودكتور ايهاب طلعت يوسف، وامانة سر ايمن عبد اللطيف وهاني حموده.

وكشف أمر الإحالة فى القضية رقم 2824 لسنة 2024 جنايات بولاق الدكرور ، أن المتهم "عباس.ع" 42 سنة، فرد أمن ، هدد المجنى عليها "شيما . س" 35 سنة، موظفة، كتابة بإفشاء أمور مخدشة للشرف وهى صور خاصة بها، وكان التهديد مصحوباً بطلب سداد مبالغ مالية نظير عدم إذاعة الصور للعامة.

وقالت المجنى عليها خلال التحقيقات ، أن المتهم تواصل معها عبر تطبيق التواصل الاجتماعي "واتس اب" مرسلاً لها صور مخله مسجلة سلفا بمعرفته إبان محادثتهما المرئية السابقة طالبا منها مبالغ مالية نظير عدم نشرها قاصدا ابتزازها.