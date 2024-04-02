الثلاثاء 02 أبريل 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

صراع أوروبي على ضم رودريجو من ريال مدريد

هدف رودريجو في شباك
هدف رودريجو في شباك السيتي

تبحث العديد من الأندية الأوروبية الكبيرة عن التعاقد مع الدولي البرازيلي رودريجو جوس، لاعب ريال مدريد الإسباني، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

txt

برشلونة يسابق الزمن لاعلان خليفة تشافي


وكشفت تقارير صحفية أن هناك عددًا من الأندية الأوروبية التي ترغب في ضم رودريجو من ريال مدريد، بعد المستويات التي أظهرها اللاعب مع الملكي خلال المواسم الماضية.
وأشارت إلى أن آرسنال وليفربول ومانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، بالإضافة إلى مانشستر يونايتد يتصارعون على ضم اللاعب خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وأوضحت التقارير أن تعاقد ريال مدريد المحتمل مع كيليان مبابي قد يدفع رودريجو للرحيل خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن اللاعب لن يضمن مشاركته بنسبة كبيرة حال انضم الفرنسي للعملاق الإسباني.
وكان رودريجو قد نجح في تسجيل 10 أهداف مع ريال مدريد خلال الموسم الحالي.

مواد متعلقة

إنبي 2003 يواصل التألق في دوري الجمهورية بالفوز على الزمالك

جريليش يعلق على إهانة والدته في الدوري الإنجليزي
الجريدة الورقية