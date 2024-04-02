حفلان لـ يحيى خليل بأوبرا القاهرة والإسكندرية.. تفاصيل

انطلاقًا من اهتمام الثقافة المصرية بتقديم مختلف الوان الفنون، تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، حفلين للموسيقار يحيى خليل رائد موسيقى الجاز فى مصر، وذلك في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء 2 أبريل بالمسرح الصغير ومساء الجمعة 5 ابريل بمسرح سيد درويش “أوبرا الإسكندرية” بمشاركة المغنية الفرنسية ديجايما مع نخبة من ابرع العازفين.

باقة منوعة من أعمال يحيى خليل

يتضمن البرنامج باقة منوعة من أعمال يحيى خليل التى تتميز بطابع فنى فريد حيث يمزج عدة قوالب موسيقية منها الموسيقى المصرية وموسيقى الجاز بالإضافة إلى مختارات من المؤلفات العالمية ومجموعة من أشهر الحان الموسيقى العربية التى يقدمها برؤيته الفنية الخاصة.

المعروف أن يحيى خليل يعد رائد موسيقى الجاز في مصر ونجح في عمل تناغم فريد يمزج بين موسيقى الجاز والموسيقى العربية بالدرجة التي ابهرت نجوم وجمهور الجاز على الساحة العالمية وهو الامر الذي جعله ضيف دائم على اهم المهرجانات العالمية في اوروبا وافريقيا والولايات المتحدة الأمريكية، كما يعد اول فنان مصري يجذب الشباب إلى مسارح الاوبرا حيث اعتاد آلالف الشباب على متابعة حفلاته كما يحسب له تقديم وإكتشاف عدد كبير من العازفين ونجوم الغناء في مصر والعالم العربي إلى جانب اسهاماته في تطوير صناعة الأغنية وإضافة تقنيات حديثة للآلات الموسيقية.

أنشطة دار الأوبرا



دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.