طقس الإسكندرية| ارتفاع بدرجات الحرارة وإقبال كبير على الكورنيش للإفطار

تشهد محافظة الإسكندرية سطوعًا للشمس وتحسنًا بالطقس وأجواء حارة وارتفاعًا ملحوظًا فى درجات الحرارة، حيث سجلت الإسكندرية 27 درجة فى العظمى و17 درجة فى الصغرى وهو طقس حار يشبه الأجواء الصيفية على شواطئ الإسكندرية، حيث سطوع الشمس الحارة بقوة، هدوء تام فى حركة الأمواج، مع تدرجات اللون الازرق فى بحر الإسكندرية بسبب خلو السماء من تكتلات السحب، وهى أجواء مناسبة لقضاء أوقات رائعة على شواطئ الإسكندرية وتناول وجبة إفطار رمضان على الشواطئ.

وذلك على الرغم من التحذيرات التي أطلقتها هيئة الأرصاد الجوية من وجود حالة من التقلبات الجوية.

وتشير الخريطة الجوية إلى أن المحافظة ستشهد نشاطا ملحوظا فى سرعة الرياح إذ تصل إلى نحو 14 كيلو مترا فى الساعة، مع توافر فرص سقوط الأمطار، وارتفاع نسبة الرطوبة إلى نحو 55 كيلو متر فى الساعة.

أعلنت محافظة الإسكندرية الاستعداد التام لأي تقلبات جوية محتملة خلال الساعات القليلة المقبلة، وذلك بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية وشركة الصرف الصحي برئاسة اللواء محمود نافع رئيس مجلس الإدارة ورؤساء الأحياء.

يشار إلى أن فصل الربيع بدأ رسميا منذ 10 أيام تقريبا وشهد حالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والتقلبات المستمرة ما بين ارتفاع وانخفاض ملحوظ فى درجات الحرارة ما دعا هيئة الأرصاد الجوية لتوجيه نصائح إلى المواطنين بعدم التعجل فى تخفيف الملابس لحين الاستقرار التام فى حالة الطقس.

من جانب آخر، شدد اللواء بحري نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية على جميع الإدارات المختصة برفع درجة الاستعداد و الإستمرار في متابعة الرصدات الجومائية بصفة دورية من حيث سرعة الرياح وارتفاع الأمواج والضغط الجوى واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للحفاظ على الأفراد والممتلكات.

ووجه الربان نهاد شاهين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لميناء الإسكندرية الإدارات المختصة بالميناء لرفع درجة الاستعداد واليقظة التامة علي مدار الساعة للتعامل مع موسم الأمطار والنوات ، واتباع التعليمات والإجراءات الصادرة لمجابهة حالات الطقس الرديء.

وقال شاهين رئيس هيئة ميناء الإسكندرية إن التعليمات والاستعدادات والإجراءات التي تم التنبيه والتشديد علي جميع الإدارات تضمنت متابعة الموقف الجو مائي بصفة دورية من خلال التنبؤات الجوية (قياس سرعة الرياح وارتفاع الموج والضغط الجوي) لمدة خمسة أيام مستقبلية، ووضع ضوابط لاتخاذ قرار الغلق بعد اعتماده من السلطة المختصة، وبعد غلق البوغاز يتم رصد الحالة الجوية بصفة دورية كل ساعة علي الأقل، وفتح البوغاز حال تحسن الأحوال الجومائية، كما يتم إذاعة الرصدة الجو مائية علي كافة السفن بمناطق الانتظار والمتراكية داخل الميناء، وتحديد ضوابط تراكي السفن (تراكي أرصفة – مغادرة – تحركات داخلية) حسب نوعيات السفن وطبيعة البضائع طبقا للشروط والإلتزامات المتفق عليها وحالة الجو في حينه، ومتابعة السفن والوحدات البحرية في المسطح المائي والأرصفة والممر الملاحي والإبلاغ الفوري عن أي تحركات غير عادية لمركز العمليات وإدارة الأزمة.

وأضاف الربان شاهين أنه يتم التنبيه علي السفن المتواجدة بالمخطاف الداخلي والمتراكية بالمخطاف الخارجي بالتأكيد علي تثبيت مخطاف السفينة بطريقة جيدة وآمنه والتأكد من ترك مسافة مناسبة بين السفن وبعضها، وتقديم المعاونة في حال الحاجة لذلك والإبلاغ الفوري لمركز العمليات وإدارة الأزمة عن استقبال أي إشارات إستغاثة من أي سفينة، كما يتم إخطار السفن بتغطية جميع العنابر الخاصة بالسفن للحفاظ علي البضائع من التلف، وكذلك المرور علي شبكات صرف المطر بالطرق والساحات والأرصفة وأسطح المباني للتاكد من صلاحيتها للعمل، وصيانة جميع شنايش وفتحات الصرف الصحي وغرف التفتيش المتواجدة داخل الميناءوالتاكد من عملها بكفاءة، ويتم أيضا تجهيز فرق دفع سريع من الفنييين (صرف صحي – كهرباء – خدمات) للتعامل الفوري مع أي أعطال أو مواقف طارئة وتجهيز طلمبات الرفع والكشف علي ماكينات السحب وطلمبات السحب النقالة الخاصة بسحب تجمعات المياه، وسيارات الكسح المتواجدة في الميناء والتأكد من صلاحيتها الفنية ، وكذلك تجهيز خزانات مياه متنقلة.

وأوضح شاهين أن التعليمات تضمنت أيضا المرور علي المولدات الكهربائية الرئيسية والاحتياطية للإنارة والتأكد من وجود الوقود الكافي وصلاحية البطاريات للعمل الفوري، وتوفير مولدات كهربائية متنقلة لسرعة دفعها الي أي منطقة تحتاج إنارة ، أو تم انقطاع التيار الكهربي بها ، وكذلك رفع درجة الاستعداد القصوي لأطقم الانقاذ والغطس وتجهيز الوحدات البحرية ووحدات المطافئ ، ورفع درجة الاستعداد القصوي للقاطرات ولنشات الخدمة والإطفاء ، ومراجعة معدات مكافحة الحريق وحصر العطب والتاكد من سلامتها مع تشكيل مجموعات عمل لمجابهة الأحداث الطارئة والتدخل السريع للإصلاح ، كما يتم تجهيز الشوامي اللازمة لتشديد الرباط علي السفن حال الحاجة لذلك وتجهيز قاطرات للاستعانة بها ، وإحكام رباط جميع الوحدات البحرية المتراكية بالميناء ( السفن - القاطرات - اللنشات ) والمرور الدوري والمستمر علي الأرصفة لمتابعة رباط وأمان السفن المتراكية والإبلاغ الفوري لمركز العلميات عن أي خلل.