القبض على لصوص يسرقون المحال التجارية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة مديريات أمن (الجيزة– الشرقية – كفر الشيخ) من ضبط عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية"، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة المتاجر بإسلوب كسر "الأقفال"، وبحوزتهما (مبلغ مالى – 4 هواتف محمولة من متحصلات السرقة) واعترفا بارتكاب عدد 7 وقائع سرقة بدائرتي قسمى شرطة "الطالبية، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما مالك مخزن خردة "سيئ النية" أمكن ضبطه والمسروقات.

وأسفرت الجهود عن ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامي تخصص فى سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بإسلوب "الخطف والمغافلة" باستخدام مركبة "توك توك" واعترفا بارتكاب 6 وقائع سرقة بدوائر أقسام شرطة "الطالبية، الأهرام، العمرانية" والتصرف فـى باقى المسروقات بالبيع لعميلهما عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" "سيئ النية" أمكن ضبط أحدهما وبحوزته المسروقات.



ونجحت الجهود في ضبط عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية"، لقيامهما بممارسة نشاط إجرامى تخصص فى سرقة السيارات باسلوب المفتاح المصطنع، واعترفا بارتكاب واقعتى سرقة بذات الأسلوب والتصرف فـى المسروقات بالبيع لعملائهما 3 أشخاص "سيئ النية" أمكن ضبطهم والمسروقات.

وأثمرت الجهود عن ضبط 5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية"، لقيامهم بسرقة سيارة ملاكى كرهاً عن قائدها بدائرة مركز شرطة فاقوس، والتعدى عليه بسلاح أبيض مما أدى لحدوث إصابته بجرح قطعى، وأرشدوا عن السيارة والهاتف المستولى عليهما ومركبة "التوك توك" والأداة المستخدمين فى إرتكاب الواقعة.

وتمكنت الجهود من ضبط عامل ومزارع مقيمان بدائرة مركز شرطة مطوبس، لقيامهما بسرقة خزينة من داخل شقة بدائرة المركز وبداخلها (طبنجة – مبلغ مالى – بعض الأوراق)، وأرشدا عن مكان الخزينة وبداخلها المسروقات.

كما لقى شخص مصرع وأصيب سائق، إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بمحافظة المنيا، تحرر محضر بالحادث وجارى نقل الجثة والمصاب إلى أقرب مستشفى سمالوط النموذجى لتلقى الرعاية الصحية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا إخطاراً من غرفة عمليات النجدة يفيد بانقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الصحراوى الغربى بالقرب من مدخل مدينة سمالوط، شمال المنيا، وأسفر عن انقلاب السيارة إلى اشتعالها.



انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وقوة من الحماية المدنية بالمنيا إلى موقع الحادث وتبين مصرع شاب وإصابة السائق بإصابات مختلفة ما بين سحجات وكدمات وكسور متفرقة فى أنحاء الجسد.



تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى سمالوط النموذجى.