شعبة الاستثمار العقاري: ولاية الرئيس الجديدة ستشهد مزيد من النمو بمختلف المجالات

كشف المهندس داكر عبد اللاه عضو شعبة الاستثمار العقاري بإتحاد الغرف التجارية، وعضو لجنة التطوير العقاري بجمعية رجال الاعمال المصريين، أن قطاع العقارات والمقاولات خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي طفرة هائلة ما كانت ان تتحقق لولا رؤية وعزيمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الثاقبة فقد شهدنا شرايين جديدة للحياة على أرض مصر من خلال الطرق التي تم إنشاؤها خلال الفترة الماضية التي مهدت لانشاء تجمعات سكنية وحضارية جديدة ومدن عمرانية أصبحت قبلة راغبي السكن والاستثمار سواء محليا او دوليا.

وهنأ داكر ، الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أدي اليمن الدستورية لفترة رئاسة جديدة من مقر مجلس النواب بالعاصمة الادارية مؤكدا ان انظار العالم اتجهت اليوم الى العاصمة الادارية لمتابعة حلف الرئيس لليمن الدستورية لولاية جديدة وهذا بمثابة رسالة للعالم كله بما يتم على أرض مصر من مشروعات عمرانية و حضارية جديدة بمواصفات عالمية جعلتها قبلة المستثمرين العرب والاجانب وجعل مصر تتقدم في مؤشر الدول الحضارية و المتميزة في البنية التحتية بشكل كبير لتحتل مكانة متميزة جدا .

وقال المهندس داكر عبد اللاه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اكد في خطابه على الاهتمام بالتطوير العقاري والعمراني من خلال الاستمرار في بناء المدن الجديدة واستكمالها ونحن ننتظر المزيد في فترة الرئاسة الجديدة لدعم ومساندة القطاع العقاري والمقاولات وذلك من خلال تدبير الدولار لمستلزمات واحتياجات هذا القطاع الهام و كذلك التوسع في منح القطاع المصرفي للتمويلات اللازمة للمشروعات العقارية بمختلف انشطتها سواء سكنية او تجارية او ادارية وذلك بفائدة مناسبة سواء للعملاء او المطورين .

وأكد أنه يتمنى مد فترة سداد الأراضي التي تقام عليها المشروعات العقارية وقيام البنوك بتمويل الوحدات العقارية تحت الانشاء بضمان الوحدات نفسها وكذلك اعتماد مبادرات تمويلية جديدة لتملك الوحدات السكنية بفائدة ميسرة و وجود مزيد من الرقابة على مستلزمات هذه الصناعة المهمة خاصة في عنصري الحديد والاسمنت و ضرب الحلقات الوسيطة التي تغالي في الاسعار رغم استقرار سعر الدولار و الافراج عن مستلزمات الانتاج من الموانئ بعد تدبير العملة اللازمة لذلك .